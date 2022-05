As reformas e ampliações seguem a todo vapor. - Divulgação PMSG - Foto: Júlio Diniz

Publicado 30/05/2022 18:29

A Prefeitura de São Gonçalo deu início a uma série de obras na saúde. "Além dos 18 postos que serão revitalizados, dois já foram entregues na semana passada e mais dez obras em unidades serão iniciadas a partir de junho", informou o Executivo no texto. As intervenções são reformas e ampliações em unidades de saúde da família (USFs) e em residência terapêutica e duas construções que serão feitas: a Clínica Ampliada no Colubandê e a USF José Bruno Neto, no Boa Vista.

“A clínica do Colubandê será erguida do zero. Temos o terreno e faremos toda a obra. Já a USF José Bruno Neto funcionará em um terreno da Prefeitura, onde chegou a ser feita a fundação da obra, abandonado há anos. Teremos que refazer praticamente tudo e entregaremos um equipamento novo”, explicou o engenheiro Pedro Henrique Oliveira, da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo.

Na lista ainda constam reformas e ampliações das seguintes unidades: USFs Bento da Cruz, no Porto Novo; Agenor José da Silva, no Jardim Catarina; Luiz Carlos Prestes, em Santa Catarina e Juvenil Francisco Ribeiro, no Engenho Pequeno. E reformas das USFs Victor Chimelly, no Paiva; Neuza Goulart, em Palmeiras e Presidente Getúlio Vargas, no Boa Vista.

Por último, um imóvel da prefeitura que será adaptado para ser duas residências terapêuticas em Vista Alegre também será reformado. “Com esta obra, a cidade vai ganhar mais duas residências terapêuticas, desinstitucionalizando até 20 pacientes que hoje estão internados no Hospital Nossa Senhora das Vitórias”, finalizou Pedro.

Demais obras - Dois postos de saúde foram entregues na última semana. São eles: USF Santa Luzia, no bairro de mesmo nome; e a Unidade Básica de Saúde Roberth Koch, no Patronato. Mais quatro unidades estão passando pelas revitalizações e adequações. O objetivo é entregar locais climatizados, com acessibilidade e espaços que proporcionam o atendimento mais humanizado. Outras 14 unidades também receberão os mesmos serviços ainda este ano.

Também passam pela revitalização a USF Barbosa Lima Sobrinho, no Porto da Pedra; Mahatma Ghandi, no Jardim Califórnia; USF José Avelino, em Tribobó e USF Haroldo Pereira Nunes, no Porto Novo.

Além dos postos, mais seis academias da saúde e hospitais municipais receberão as revitalizações. O Hospital de Retaguarda Gonçalense e a Maternidade Municipal Mário Niajar já estão recebendo as intervenções.

E outras duas grandes obras estão acontecendo: a construção da Policlínica do Vila Três e o novo prédio do PAM Neves.