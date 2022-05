Na competição, 27 atletas conquistaram medalhas de ouro, prata e bronze. - Divulgação

Na competição, 27 atletas conquistaram medalhas de ouro, prata e bronze.Divulgação

Publicado 30/05/2022 18:15

O município de São Gonçalo segue formando novos atletas. No último domingo (29), 29 alunos do projeto social de jiu-jítsu da Guarda Municipal disputaram o campeonato Taça Cidade de Niterói, da Federação do Estado do Rio de Janeiro de Jiu-jítsu (FERJJI). Na competição, 27 atletas conquistaram medalhas de ouro, prata e bronze.

Com a conquista de 27 medalhas e um cinturão, o projeto social alcançou o terceiro lugar entre as 64 equipes que disputavam o campeonato. Foram 17 medalhas de ouro, onze de prata e uma de bronze, tanto na categoria feminina quanto na masculina.

Os treinos acontecem semanalmente, às terças e quintas-feiras, de 17h às 21h, e aos sábados, das 9h às 12h, na quadra poliesportiva do Condomínio Residencial Venda da Cruz, antigo 3º BI. Quem tiver interesse em praticar jiu-jítsu no projeto deve ir até o local dos treinos, que fica na Rua Doutor Porciúncula, número 395, e procurar o mestre para realizar a inscrição.

Alunos do projeto medalhistas:

Daniel V. de Oliveira - medalha de ouro (campeão, conquistando o cinturão no absoluto);

Manoela Lobo -medalha de ouro;

Bernardo de Almeida Azevedo – medalha de ouro;

Miguel Victor Rocha Ignácio Caldas – medalha de ouro;

Samuel Barroso de Moura -medalha de ouro;

Julia Lobo – medalha de ouro;

Geovana Eckhardt -medalha de ouro;

Nicolas Teles Faria de Oliveira – medalha de ouro;

Daniel Pimentel Ribeiro da Silva – medalha de ouro;

Lorena Novaes Rodrigues – medalha de prata;

Hyan Victor Rodrigues dos Santos - medalha de prata;

Maria Eduarda Sousa Alves - medalha de bronze;

Andrey Silva de Alencar - medalha de ouro;

Marcos Vinicius Rodrigues de Souza - medalha de prata;

Davi Vieira dos Santos - medalha de prata;

Kauã Santos da Silva - medalha de ouro;

João Pedro Vieira - medalha de prata;

Victor Carvalho Mello – medalha de prata;

Jorge Henrik Novaes de Oliveira - medalha de prata;

Sara Almeida Monteiro - medalha de prata;

Maria Julia Peixoto de Souza - medalha de ouro;

Bernardo da Silveira de Assis - medalha de prata;

Nelson Pereira de Souza Neto - medalha de prata;

Alex Sandro dos Anjos Gomes Brasil Azevedo - medalha de prata;

Diego Ferreira Arreenta - medalha de ouro;

Marco Antonio Cabral Barros - medalha de ouro.