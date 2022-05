A unidade de saúde é a segunda a ser entregue, esta semana, de um total de 20 que estão sendo revitalizadas. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 26/05/2022 18:48

Mais uma unidade de saúde foi entregue à população nesta quinta-feira (26). A Unidade Básica de Saúde Robert Koch, no Porto da Madama, foi toda revitalizada e recebeu novas adequações para melhor atender ao público. A unidade, que atende a mais de três mil pessoas por mês, oferece as especialidades de cardiologia, clínica geral, ginecologia, pediatria e odontologia e atendimentos de psicologia, fonoaudiologia e nutrição.

Para melhor atender à população, o Robert Koch recebeu pisos novos, pintura, climatização, adequações gerais e de acessibilidade (rampa, piso tátil, barras, banheiros adaptados), além da revitalização da fachada e revisão elétrica, tudo dentro das normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

“Estamos entregando mais um equipamento completamente novo para a população e contamos que o atendimento dos funcionários seja de acolhimento e humanização. As pessoas quando chegam, às vezes, nem precisam de atendimento, mas de um acolhimento, de atenção. Eu sou um só e a gente depende do Legislativo, dos secretários, vice-prefeito, dos subsecretários e dos funcionários para as coisas funcionarem como devem. Cada um tem seu papel e todos são importantes”, disse o prefeito Capitão Nelson.

A unidade de saúde é a segunda a ser entregue, esta semana, de um total de 20 que estão sendo revitalizadas. E o secretário municipal de Saúde e Defesa Civil, Dr. Gleison Rocha, aproveitou a oportunidade para anunciar que outras dez receberão intervenções, já a partir do próximo mês. “Hoje, vocês estão recebendo uma ferramenta muito boa para fazer a diferença na vida de milhares de pessoas. Esta é a segunda de 20 e, a partir de junho, vamos dar início a mais dez”, contou o secretário.

O vereador Piero Cabral, que é nascido e criado no bairro onde o posto de saúde está instalado, disse que nunca viu melhorias na unidade. “Não tem como não agradecer muito ao prefeito. Sou morador, nascido e criado aqui, frequentei muito esse posto e eu nunca vi, desde pequeno, nenhuma obra. O máximo era pintar o posto na cor do governo. Hoje, está parecendo uma clínica particular. São Gonçalo vai ficar marcado por antes e depois da gestão do Capitão Nelson”, disse.

Além das especialidades, a unidade de saúde oferece atendimento de pré-natal, preventivo, vacinação de rotina e exames laboratoriais - sangue, fezes e urina. Todas as consultas e exames são marcados na própria unidade. A marcação acontece uma vez por mês e é aberta para todos os moradores de São Gonçalo, independente do seu endereço.

No consultório de odontologia, cerca de 200 pessoas são atendidas por mês. “A saúde começa pela boca. E, com esse consultório novo e bem montado, a população será muito melhor assistida. É a população que tem muito a ganhar”, disse o subsecretário de Odontologia, Dr. Paulo Alberto Nascimento. A unidade oferece extração, limpeza, faz obturações e tratamento de cáries no espaço.

A reinauguração da unidade também foi prestigiada pelo subsecretário da Atenção Básica, Maik Melo. “Quero agradecer a toda equipe que se empenhou para mais esta realização. Hoje, entregamos à população gonçalense mais uma unidade totalmente revitalizada. E com isso poderemos oferecer os serviços de maneira totalmente humanizada, acolhedora e com alta qualidade. A nossa população merece!”, finalizou Maik.