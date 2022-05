Os atletas conquistaram cinco medalhas de bronze, duas de ouro e uma de prata. - Divulgação PMSG

Através do projeto social de jiu-Jítsu da Guarda Municipal, São Gonçalo conseguiu formar mais campeões. No último fim de semana, dez atletas do projeto conquistaram oito medalhas, na disputa do Campeonato Brasileiro da CBJJO, realizado na Arena da Juventude, na Vila Militar, em Deodoro.

Os atletas conquistaram cinco medalhas de bronze, duas de ouro e uma de prata. Alex dos Anjos e Sara Monteiro garantiram medalha de ouro; Bernardo Assis conquistou a prata; Diego Arrenta, Andrey Alencar, Maria Eduarda e Maria Julia trouxeram medalhas de bronze. Todos são alunos do projeto de jiu-jítsu da Guarda.

As aulas do projeto social são ministradas por Marco Antônio Cabral Barros, faixa preta de 1º grau e guarda municipal de São Gonçalo. Durante os treinos, o guarda busca sempre desenvolver técnicas para preparar os atletas para disputar campeonatos.

"Quando não acreditava que poderia ser campeão, o professor Barros nunca me deixou desistir. Sempre acreditou no meu potencial e de todos os atletas do nosso projeto”, disse Alex dos Anjos, faixa marrom.

O professor Marco Antônio Cabral Barros disse que o objetivo é continuar incentivando os alunos a trilharem caminhos positivos.

Os treinos acontecem semanalmente, às terças e quintas, de 17h às 21h, e sábados, das 9h às 12h, na quadra poliesportiva do Condomínio Residencial Venda da Cruz, antigo 3º BI. Quem tiver interesse em praticar jiu-jítsu no projeto deve ir até o local dos treinos, que fica na Rua Doutor Porciúncula, número 395, e procurar o mestre para realizar a inscrição.