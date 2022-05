Duas turmas já foram formadas desde a implementação do novo formato do projeto Padaria Escola. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Duas turmas já foram formadas desde a implementação do novo formato do projeto Padaria Escola. Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 23/05/2022 20:40

A mais recente turma do curso de panificação da Padaria Escola conta com um novo integrante para lá de especial. Morador de Guaxindiba, o deficiente auditivo Diego de Jesus Ramos, de 29 anos, agora integra a classe para novos padeiros.

O projeto é desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social, através da Subsecretaria de Proteção Social Básica, em parceria com o Programa Nacional de Promoção ao Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas), do Governo Federal.

Diego soube da capacitação através das redes sociais e logo procurou os profissionais do Cras de Vista Alegre, onde acontecem as aulas, e manifestou seu interesse em participar da turma.

Com auxílio do Acessuas Trabalho, que atua com a inclusão dos usuários em situação de vulnerabilidade ou risco social ao mundo do trabalho, através da formação profissional, Diego já participa das aulas práticas do projeto. Durante as aulas, ele é auxiliado pela intérprete de Libras, Lais Carvalho.

“Estou adorando as aulas e já consigo praticar algumas receitas em casa para a minha família. Venho motivado para as aulas e pretendo no final do curso entrar no mercado de trabalho”, disse Diego, interpretado por Lais.

A pedido do prefeito Capitão Nelson, o Padaria Escola foi reformulado - após ficar oito anos sem atividades - com o objetivo de minimizar os impactos socioeconômicos enfrentados por São Gonçalo durante o período pandêmico. Duas turmas já foram formadas desde a implementação desse novo formato do projeto.

“É de suma importância promover a inclusão em todos os projetos que acontecem no município e não seria diferente no Padaria Escola. A turma acolheu muito bem o Diego e espero que outras pessoas que tenham deficiência também se interessem e possam vir integrar nossa turma pois garanto que vamos recebê-los com assistência e muito carinho”, afirmou o professor Cláudio Márcio Marinho.