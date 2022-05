Marlene era professora e uma empresária de sucesso, além de uma apaixonada pelo mundo das artes. - Reprodução

Publicado 21/05/2022 19:19

Morreu neste sábado (21), aos 86 anos de idade, a professora Marlene Salgado de Oliveira, reitora da Universidade Salgado de Oliveira (Universo). Ela foi fundadora do colégio Dom Helder Câmara e teve presença marcante na área de educação nos municípios de Niterói e São Gonçalo nas últimas quatro décadas.



A Prefeitura de Niterói decretou luto oficial de três dias pelo falecimento de Marlene Salgado de Oliveira. O prefeito Axel Grael, através das redes sociais, lamentou a morte da educadora.

"Recebi com tristeza a notícia do falecimento da professora Marlene Salgado de Oliveira. Lamento muito a perda deste grande nome da educação no país e na nossa cidade. Reitora da Universo, irá sempre nos inspirar com seu legado de empreendedorismo e na formação de gerações de profissionais e cidadãos. Vou decretar luto oficial de três dias em Niterói em reconhecimento ao seu trabalho e empenho na Educação de nossa cidade. Aos filhos Walace e Wellington e Jeferson e demais familiares e amigos, minha condolências".

Em São Gonçalo, por determinação do prefeito Capitão Nelson, a Prefeitura de São Gonçalo decretou luto oficial de três dias pelo falecimento da educadora, que muito contribuiu para a educação de milhares de pessoas no município.



Além de professora, Marlene Salgado de Oliveira fundou com a família o Colégio Dom Hélder Câmara, com unidades em São Gonçalo e em Niterói, e a Universidade Salgado de Oliveira. Seu marido, o também professor Joaquim de Oliveira, que faleceu vítima de uma parada cardíaca em outubro de 2021, foi secretário de Esporte e Lazer no município de São Gonçalo durante mais de 30 anos.



O prefeito gonçalense lamentou o falecimento de Marlene.

"Sempre se dedicou à Educação, contribuindo direta e incansavelmente para a formação de milhares de gonçalenses. O município perde hoje uma de suas maiores educadoras, mas seu legado continuará em cada sala de aula", afirmou o prefeito.



Marlene deixou três filhos, Wellington Salgado - presidente da Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura (Asoec), mantenedor da Unitri, e proprietário da TV Vitoriosa, Wallace e Jefferson Salgado de Oliveira.

O grupo Asoec em sua página oficial postou: "A todos os familiares e amigos, os nossos mais sinceros sentimentos. Sabemos como a Reitora Marlene era uma pessoa admirável e que com certeza deixará um grande vazio no coração de todos que tiveram a honra e o prazer de conhecê-la".

O velório aconteceu na tarde deste sábado, no Cemitério Parque da Colina.