Durante a ação na Praça do Zé Garoto os usuários mostraram para a sociedade que, com acompanhamento, eles podem viver em liberdade. - Divulgação PMSG

Publicado 19/05/2022 09:31

Em alusão ao Dia Nacional de Luta Antimanicomial, celebrado nesta quarta-feira (18), a Secretaria de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo realizou uma série de atividades na Praça Estephânia de Carvalho, no Zé Garoto, e no Teatro Municipal George Savalla Gomes, com os usuários dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps).



O coordenador da Saúde Mental da pasta da Saúde, Edmilson Pereira, disse que o município está presente e atuante nas ações pela desinstitucionalização desses pacientes. "Nossa luta é pelo fechamento dos manicômios e, com isso, poder atuar cada vez mais nas unidades substitutivas, que são as residências terapêuticas e os Centros de Atenção Psicossocial. Nossa intenção é mostrar para a sociedade que, com acompanhamento, eles podem viver em liberdade”, declarou o coordenador.



Atualmente, São Gonçalo conta com dez residências terapêuticas, que abrigam 86 moradores. Elas ficam nos bairros de Boa Vista, Gradim, Centro, Amendoeira, Pita, Engenho Pequeno e Trindade. As novas RTs serão na Brasilândia, Califórnia, Trindade, Zé Garoto, Antonina, Boa Vista, Estrela do Norte e Vista Alegre.



Esse processo de desmobilização das internações em hospitais psiquiátricos faz parte o Movimento da Reforma Psiquiátrica no Brasil, que resultou na aprovação da Lei 10.216/2001, nomeada “Lei Paulo Delgado”, que trata da proteção dos direitos das pessoas com transtornos mentais e redireciona o modelo de assistência.



Durante a ação na praça do Zé Garoto, os usuários tiveram acesso à auriculoterapia, corte de cabelo, massagens, oficinas de desenho, interação com dança, roda de capoeira, entre outras atividades.





“A desinstitucionalização daqueles que estão na Clínica Nossa Senhora das Vitórias é uma causa muito importante e que envolve diversos atores da sociedade, por isso fizemos questão de trazer essas atividade para uma praça pública. O intuito é mostrar para a população que existe um trabalho contínuo e de suma importância para esses pacientes”, disse a diretora de enfermagem da Clínica Nossa Senhora das Vitórias, Natalina Brandão.



A luta antimanicomial também foi retratada no Teatro Municipal de São Gonçalo, com a peça 'Sujeitos', um trabalho desenvolvido pela equipe do Caps Francisco dos Santos Siqueira e pessoas assistidas pela rede de saúde mental do município, entre usuários dos Caps e moradores de residências terapêuticas.



A apresentação falou sobre o direito à vida, que durante anos foi negado aos pacientes da saúde mental, com encarceramentos e condições desumanas que ocorriam nos manicômios, desrespeitando o direito à liberdade, de sentir e de aproveitar a vida.



Para a peça, houve uma preparação de dois meses através de oficinas terapêuticas de teatro, com a direção de Ariana Muniz, coordenadora do Caps Francisco dos Santos Siqueira e do terapeuta ocupacional José Queiroz.



Na plateia, servidores da rede de saúde mental do município se emocionaram e aplaudiram de pé o grito de liberdade dado pelas pessoas assistidas pela rede, que encheram o palco do Teatro Municipal de alegria, com dança e irreverência.



Os endereços dos equipamentos são:



- Caps Paulo Marcos Costa: Rua Ladislau de Andrade, 44, Mutondo. Telefone: 3856-1390 e 3856-2472.



- Caps Francisco dos Santos Siqueira 24h: Rua General Antônio Rodrigues, 250, Centro. Telefone: 2607-5960



- Capsad: Rua Coronel Serrado, 1.543, Zé Garoto. Telefone: 3705-1554.



- Capsad Dr. Daniel Gomes da Silva 24h: Rua Augusto Franco, 52, Vila Três. Telefone: 3606-9224.



- Capsi Zé Garoto: Rua Vereador Clemente Souza e Silva, 222, Zé Garoto. Telefone: 2605-1909.



- Capsi Dr. Joaquim dos Reis Pereira: Rua Jovelino de Oliveira Viana, 274, Alcântara. Telefone: 2725-7724.



- Clínica Gonçalense do Barro Vermelho (Ambulatório Ampliado Nise da Silveira): Rua Heitor Levi, 34, Barro Vermelho. Telefone: 3858-2675.



- PAM Coelho (Ambulatório Ampliado em Saúde Mental): Rua Cândido Reis, 89, Coelho.