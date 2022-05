As vagas serão preenchidas por ordem de chegada. - Divulgação PMSG

Publicado 17/05/2022 15:20

O Centro Interescolar Ulysses Guimarães (CIUG) abriu, nesta terça-feira (17), o período de matrícula para as 290 vagas do curso de Informática, de 8h às 20h, de forma presencial na unidade. Serão três dias de inscrição, de acordo com o turno desejado, para evitar aglomerações. Quem pretende estudar pela manhã deve comparecer na terça-feira (17); quem pretende estudar à tarde deve procurar a unidade na quarta-feira (18); e, para os interessados no período noturno, quinta-feira (19). As vagas serão preenchidas por ordem de chegada.

Para se inscrever, o aluno deve ter, no mínimo, 13 anos, e estar cursando o sétimo ano; para o turno da noite, a idade mínima é 15 anos. O curso tem a duração de dois anos e seis meses, começando pelo Básico 1 (Windows e Word), passando pelo Básico 2 (Power Point e Internet) e finalizando com o ensino Avançado, que engloba Linux, Computação Gráfica, Multimídia, Access e Excel.

“O curso de Informática é uma oportunidade maravilhosa para o jovem que pretende ingressar no mercado de trabalho. Com este conhecimento, de forma totalmente gratuita, o aluno aprimora seus conhecimentos e cria novas possibilidades para o futuro. O CIUG faz um trabalho de excelência no ensino suplementar”, afirma o secretário de Educação, Maurício Nascimento.

Os documentos necessários para a matrícula (originais e cópias) são: Carteira de identidade, Comprovante de residência, comprovante de escolaridade, 1 foto 3x4 e CPF.