Os moradores de São Gonçalo podem contar com duas unidades do Sine, o Sistema Nacional de Emprego no Shopping Partage.Divulgação PMSG - Foto: Luiz Carvalho

Publicado 16/05/2022 11:45

Os moradores de São Gonçalo podem contar com duas unidades do Sine, o Sistema Nacional de Emprego. O órgão, uma parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, através da Subsecretaria de Trabalho, e a Secretaria de Trabalho e Renda do Estado, oferece semanalmente dezenas de vagas de emprego para a população acima de 14 anos. Os postos também dão entrada do seguro desemprego para os trabalhadores que foram dispensados.

“O Sine atua tanto na inserção quanto na reinserção da população no mercado de trabalho. Trabalhamos através da intermediação de mão de obra (IMO), que é a captação de vagas que realizamos junto às empresas do município. Durante o procedimento, os colaboradores do Sine fazem uma análise para entender se o perfil do trabalhador encaixa com o da vaga disponível e logo após ele é encaminhado para participar do processo seletivo da empresa. Importante frisar que esse encaminhamento não é garantia do emprego, é apenas o primeiro passo para esse processo. Temos tido um resultado positivo de aprovações nas entrevistas dos nossos encaminhados", disse Edmar Vieira, coordenador do Sine Alcântara,

"Esse encaminhamento para o mercado de trabalho é de grande importância especialmente durante um período de grande desemprego intensificado pela pandemia. Todos os colaboradores são treinados para atuarem de forma humanizada pois entendemos que eles são, em muitos casos, a última esperança de quem está em busca de um emprego. Nossas unidades do Sine estão de portas abertas para o munícipe que procura uma oportunidade no mercado de trabalho", disse Wagner Ventura, subsecretário de Trabalho.

Um dos aprovados em entrevista de emprego que foi encaminhado pelo Sine foi Charbel Nogueira, de 23 anos, que estava há dois anos desempregado.

“Fiz um cadastro no Sine e, em menos de uma semana, já consegui um direcionamento para entrevista, passei e fui contratado. Já estava desesperado sem emprego quando disseram para eu tentar alguma vaga pelo Sine. E todo o processo foi muito rápido mesmo! E agora, graças a essa orientação, já completei um ano na empresa e consigo ajudar minha família”, contou o auxiliar de serviços gerais.

Para se inscrever nas vagas basta procurar uma das unidades - no Centro ou em Alcântara - com identidade, CPF e carteira de trabalho (física ou digital). Também é recomendado levar um comprovante de residência.

A unidade do Sine de Alcântara fica na Rua Doutor Alfredo Backer, números 500, nas lojas 11 e 12. Já o Sine do Centro de São Gonçalo fica na Avenida Presidente Kennedy, número 425, no Piso G3, do Shopping Partage. O horário de funcionamento nas duas unidades é de segunda a sexta, das 10h às 16h.