Policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) prenderam o homem acusado de matar e estuprar Rita de Cássia Peres.Divulgação

Publicado 16/05/2022 10:21

Policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) prenderam, no último sábado (14/05), o homem acusado de matar e estuprar Rita de Cássia Peres.



O crime aconteceu no dia 7 de maio deste ano, quando a vítima saiu de casa no município de São Gonçalo. O corpo de Rita foi encontrado em uma área de mata com sinais de estrangulamento e abuso sexual.

O delegado Pablo Valentim disse que Luciano já tinha um histórico familiar de estupro, já que o irmão já havia sido preso pelo mesmo crime, e seria usuário de drogas. "Rita estava indo para a casa do ex-companheiro, um trajeto curto, quando foi abordada pelo suspeito”, disse Valentim.



Após investigações, os agentes identificaram e prenderam o autor do crime. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão temporária.



O acusado confessou que matou e estuprou a vítima.