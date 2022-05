O secretário de Assistência Social, Edinaldo Basílio, participou da aula inaugural. - Divulgação PMSG

O secretário de Assistência Social, Edinaldo Basílio, participou da aula inaugural. Divulgação PMSG

Publicado 11/05/2022 20:47

A Secretaria de Assistência Social do município de São Gonçalo deu início, na última terça-feira (10), no auditório do Ministério Público do Barro Vermelho, ao ciclo de capacitação destinado aos visitadores do programa Criança Feliz, em referência ao “Mês do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes''.

Ao todo, serão quatro dias, ao longo do mês, destinados a fornecer instrumentos técnicos de identificação das violências aos visitadores que atuam diariamente em diversos bairros do município junto às crianças e seus familiares. Estiveram presentes à aula inaugural o secretário de Assistência Social, Edinaldo Basílio; o subsecretário da Infância e Adolescência, Alan Rodrigues; e a superintendente da Infância e Adolescência, Mariana Frizieiro.

O Criança Feliz é um programa do Governo Federal, vinculado à Secretaria Assistência Social, que tem como objetivo promover e acompanhar o desenvolvimento infantil integral na primeira infância e facilitar o acesso da gestante e de suas famílias às políticas e aos serviços públicos de suas necessidades.

O primeiro dia de qualificação, cujo tema foi “Violências: tipologias, conceitos e processos”, contou com a participação da palestrante Thais Moratti, assistente social, especialista em Promoção da Saúde e Desenvolvimento Social.

Confira a programação para os próximos dias:

17 de maio, de 9h às 13h - Tema “Violência Infanto-Juvenil: identificando os sinais”. Palestrante: Ariane Rego de Paiva, doutora em Violências, Direitos, Serviço Social e Políticas Intersetoriais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio).

24 de maio, de 9h às 13h - Tema “Identificação de violências e o processo de notificação”. Palestrante: Daniele Ribeiro do Val de Oliveira Lima Santa Bárbara, assistente social, mestre e doutora em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

31 de maio, de 9h às 13h - Tema: “Atendimento à crianças e adolescentes vítimas de violência: conhecendo o sistema de garantia de direitos”. Palestrante: Mariana Frizieiro da Silva Cruz Freire, assistente social, mestre em Políticas Sociais pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e superintendente da Infância e Adolescência de São Gonçalo.