O secretário de Assistência Social, Edinaldo Basílio, e de Ordem Pública, Capitão Wellington Moreira, estiveram reunidos com a subsecretária de Planejamento e Gestão do Governo do Estado, Roberta Barreto. - Divulgação PMSG

Publicado 11/05/2022 20:27

Em parceria para realizar ações para auxiliar pessoas em situação de rua e com o objetivo de criar políticas públicas mais eficazes para pessoas em vulnerabilidade social no município de São Gonçalo, os secretários municipais: de Assistência Social, Edinaldo Basílio, e de Ordem Pública, Capitão Wellington Moreira, estiveram reunidos com a subsecretária de Planejamento e Gestão do Governo do Estado, Roberta Barreto, na tarde de terça-feira (10), para alinhamento de futuras ações, disponibilizando uma equipe especializada do Estado para reforçar as abordagens pela cidade.

"Iremos realizar ações no município, em conjunto com a Assistência Social e Subsecretaria de Projetos Especiais do Governo do Estado, para oferecer assistência a pessoas em situação de rua. Conseguimos alinhar políticas públicas que irão beneficiar as pessoas em vulnerabilidade do município de São Gonçalo", afirmou o Capitão Wellington Moreira, secretário de Ordem Pública.

O secretário de Assistência Social, Edinaldo Basílio, afirmou que essa parceria é fundamental.

"Essa parceria com o Governo do Estado, através do Programa RJ para Todos, é fundamental para o nosso município. Poderemos agir com mais efetividade na garantia de direitos e abordagem de pessoas em situação de rua", contou o secretário.

As ações para acolher pessoas em situações de ruas estão sendo realizadas semanalmente, na Rua Aloísio Neiva, no Centro de São Gonçalo. Nas últimas semanas, uma ação social conjunta entre as secretarias de Conservação, Assistência Social, Ordem Pública, com apoio da Guarda Municipal e São Gonçalo Presente, prestou auxílio e ofereceu atendimento médicos e ações de limpeza no espaço público.

Durante a reunião também estiveram presentes a coordenadora do Centro POP de São Gonçalo, Sabrina Rosa, e a equipe do Programa RJ para Todos.