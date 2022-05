O prefeito de São Gonçalo Capitão Nelson esteve presente conferindo os atendimentos. - Divulgação Prefeitura de São Gonçalo

O prefeito de São Gonçalo Capitão Nelson esteve presente conferindo os atendimentos.Divulgação Prefeitura de São Gonçalo

Publicado 09/05/2022 21:11

Desde que assumiu a gestão da Unidade de Pronto Atendimento de Santa Luzia, no dia 20 de março, a Prefeitura de São Gonçalo tem feito diversas melhorias no local. Nesta segunda-feira (9), um consultório odontológico foi inaugurado para atendimento de emergência. O prefeito Capitão Nelson esteve presente conferindo os atendimentos e reforçando a prioridade da sua gestão.

“Desde o primeiro dia de governo priorizamos a saúde. Temos muito trabalho pela frente, mas estamos conseguindo levar um atendimento digno para a população. Essa é mais uma UPA municipalizada que recebe o consultório odontológico”, disse o prefeito.

Para o secretário de Saúde e Defesa Civil, Dr. Gleison Rocha, a credibilidade da unidade está sendo recuperada. E o novo serviço vem para ajudar ainda mais à população.

“Aqui recebe uma demanda muito grande de pacientes de vários municípios, por estar à beira da rodovia, o que facilita o acesso. Estamos inaugurando esse atendimento odontológico, que será mais uma opção para os pacientes. Eles podem receber o primeiro atendimento para sanar a dor e. em seguida. serão encaminhados para a unidade próxima da sua residência para seguir com o tratamento”, disse o secretário.

O diretor da UMPA de Santa Luzia, Dr. Açu Márcio Deccache, afirmou que o atendimento é uma conquista para a unidade.

“Não só a unidade, mas a população também ganha muito com todas essas melhorias que estão acontecendo aqui. Agora os pacientes terão um suporte emergencial de primeira linha para atendimento. Aqui estava sem o serviço há mais de 10 anos. E, agora, teremos odontologia 24 horas todos os dias da semana”, disse.

Desde que a Prefeitura assumiu a gestão da unidade, foram realizadas várias melhorias, como a troca da iluminação, manutenção dos aparelhos de ar-condicionado, instalação de oxigênio. Além disso, uma ambulância nova chegou com equipe para atender e transferir todos os pacientes de maior gravidade. A unidade também recebeu monitores novos, dois ventiladores mecânicos mais modernos para a sala vermelha, um aparelho de raios-x digital de última geração e implantação do Núcleo Interno de Regulação (NIR), que trata da transferência dos pacientes com as unidades hospitalares.