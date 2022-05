A Prefeitura de São Gonçalo disse que o objetivo é acabar com déficit na rede municipal. - Divulgação PMSG

Publicado 06/05/2022 15:56

A Prefeitura de São Gonçalo esta decidida em acabar com a carência de profissionais na rede municipal. Com esse foco, a Secretaria municipal de Educação e a Secretaria de Administração, convocaram, até o momento, 1417 aprovados no concurso para profissionais de Educação, realizado em 2021.



No último concurso, realizado pela antiga gestão em 2016, foram convocados 976 servidores, deixando um déficit na rede municipal que está sendo sanado este ano.



"É importante salientar que o atual concurso não foi realizado antes por conta da pandemia e, assim que foi liberado pelas autoridades de saúde, em 2021, teve seu edital divulgado com as datas das provas. A convocação está sendo feita conforme a necessidade de cada polo e é fundamental que os aprovados fiquem atentos ao Diário Oficial para não perderem o prazo da posse", afirmou a Prefeitura no texto.



O secretário municipal de Educação, Maurício Nascimento, disse que é preciso que os convocados se apresentem no setor de Recursos Humanos da Prefeitura no dia e horário que constam no Diário Oficial e sigam rigorosamente o passo a passo para que não percam o prazo da posse. "É importante que os profissionais apresentem os documentos e exames solicitados para facilitar o processo de admissão e, assim, sanar a carência da rede”, disse o secretário.



Segundo o Executivo, no atual concurso, até o momento, foram chamados 516 professores docentes II, 240 professores de apoio especializado, 73 merendeiros, 110 cuidadores de aluno especial, 65 professores de Português, 71 professores de Matemática, 22 professores de Educação Artística, 21 professores de Geografia, 91 professores de Educação Física, 26 professores de História, 17 professores de Ciências, 20 professores de Inglês, 22 professores orientadores educacionais, 58 professores orientadores pedagógicos, 4 professores supervisores educacionais e 39 inspetores de disciplina.