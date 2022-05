Karina brincava na rua quando foi baleada no pescoço. - Reprodução

Publicado 04/05/2022 16:19

O homem apontado como autor do disparo que atingiu e matou a menina Karina Sobral de Souza, de 9 anos, durante uma ação de traficantes em Angra dos Reis, na Região da Costa Verde, foi preso por policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis) em São Gonçalo.

O acusado foi localizado, nesta quarta-feira (04/05), no bairro Colubandê. Ele estava escondido na casa do pai. A ação contou com o apoio de agentes da Polícia Federal.

A vítima foi atingida por um tiro no pescoço, no último domingo (01/05), quando o acusado disparou contra um usuário de drogas, que devia dinheiro aos traficantes.

Nesta terça-feira (03/05), outro homem envolvido na ação criminosa que resultou na morte de Karina foi preso pela Polícia Civil.