Com blindagem nível 3, o novo Caveirão é capaz de suportar tiros de fuzil.Divulgação - Foto: CComSoc/SEPM

Publicado 02/05/2022 15:13 | Atualizado 02/05/2022 15:14

Com a entrega de sete novos veículos blindados, mais conhecidos pela população por "Caveirão", a Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro (SEPM-RJ) inicia a substituição de sua frota e o Batalhão de São Gonçalo será beneficiado. Equipados com câmeras de segurança de última geração, mais compactos e mais ágeis, os novos veículos começam a ser entregues nos quartéis. O Comando de Operações Especiais (COE), em Ramos, recebeu o primeiro lote das 30 unidades adquiridas pela Corporação.

"Até o final deste primeiro semestre, serão entregues mais oito novos blindados e, ao longo do segundo semestre, a empresa vencedora da licitação concluirá a entrega de outros 15 restantes, conforme previsto no contrato. Além de iniciar o processo de substituição da frota de blindados já bastante desgastada pelo tempo de uso, os novos veículos adquiridos pela SEPM-RJ vão proporcionar maior capacidade operacional nas ações da Corporação, como também vão garantir maior segurança aos policiais militares", afirmou a pasta no texto.

- Esses novos blindados representam um grande avanço para nossa Corporação. O projeto foi desenvolvido para atender as nossas demandas. O primeiro protótipo passou por ajustes e a partir daí foi iniciada a produção em série. É um equipamento de grande importância para a segurança da nossa tropa – explicou o secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Luiz Henrique Marinho Pires, que esteve presente na solenidade.

Junto com o 7ºBPM (São Gonçalo) os primeiros blindados entrarão em operação em sete unidades, hoje, com maior demanda: 3ºBPM (Méier), 9ºBPM (Rocha Miranda), 14ºBPM (Bangu), 15ºBPM (Caxias), 16ºBPM (Olaria) e 24ºBPM (Queimados).

AQUISIÇÃO COM MÚLTIPLAS VANTAGENS

Projetado para operar em áreas conflagradas, em vias estreitas e acidentadas, oferecendo maior segurança e funcionalidade para a tropa, o novo blindado foi exaustivamente testado e, a partir dessa fase, sofreu os ajustes necessários, especialmente na área de configuração interna.

Com blindagem nível 3, capaz de suportar tiros de fuzil, pneus com gel, o modelo foi projetado para transportar dez policiais militares distribuídos em posições estratégicas no interior do veículo.

Com preço unitário de R$ 652,5 mil, o contrato de compra estabelecido entre a SEPM e a empresa fabricante Combate assegurou a entrega de 30 veículos ao longo deste ano. Essa aquisição representou um investimento do governo estadual perto de R$ 20 milhões.

Inédito no país, o novo blindado foi desenvolvido pela empresa acompanhando diretrizes traçadas por especialistas da SEPM-RJ para atender as demandas da Corporação.

A última aquisição de blindados para a Corporação ocorreu em 2013, sob a gestão da então Secretaria de Estado de Segurança (SESEG). Na ocasião, foram adquiridos oito blindados sul-africanos ao preço unitário com valores da época superior a R$ 800 mil. Ao atualizar a cotação do dólar (ou outros índices, como IGP-M) para os valores atuais, o preço unitário dos veículos seria hoje em torno de R$ 1,5 milhão.

- Além da diferença substancial do preço (uma economia acima de 100%), a aquisição dos 30 blindados da montadora sediada no Brasil ofereceu vantagens na capacidade operacional dos veículos, projetados para a realidade do Rio de Janeiro, e também na agilidade em relação à reposição de peças – lembrou o coronel Henrique.