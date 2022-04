Segundo a especialista em prótese dentária, Laricy Dias, o alinhador acerta a mordida. - Divulgação

Publicado 29/04/2022 17:29 | Atualizado 29/04/2022 17:47

Os alinhadores transparentes, que chegaram para revolucionar o mercado odontológico, já ganharam adeptos em São Gonçalo assim que uma Clínica Odontológica abriu no bairro Zé Garoto, no Centro da cidade, oferecendo o produto, que promete ser a sensação do momento para quem pretende usar.

Paciente do novo procedimento, a autônoma Raquel da Costa, de 35 anos, disse que a discrição e o conforto são os principais benefícios do aparelho. "Uso o alinhador porque meu dente da frente é separado e não via a hora de usar um aparelho assim para poder corrigir. O bom que a tecnologia está sendo usada até mesmo para os procedimentos estéticos", falou a autônoma.

Segundo a especialista em prótese dentária, Laricy Dias, o que faz o aparelho ser um sucesso é a proposta que faz jus ao seu nome: ser invisível e nem de longe oferecer aquele brilho metálico dos tradicionais aparelhos fixos. "A busca por esse tipo de tratamento ganhou o gosto de quem mora em São Gonçalo e a nova tecnologia já é a opção muitas pessoas que buscam corrigir o sorriso", afirmou Dias.



O tratamento ortodôntico com esse tipo de aparelho tem que usar tecnologia de ponta confeccionado em material termoplástico transparente. "O alinhador é móvel e se encaixa nos dentes sem escondê-los e é claro, alinha e acerta eles corrigindo falhar, acertando a mordida e tratando diferentes problemas", pontuou a especialista em prótese dentária.

De acordo com as informações, o alinhador não tem recomendação de idade e pode ser usado por adultos, crianças e adolescentes. O uso deve ser de no mínimo 22 horas por dia, devendo ser retirado apenas para as refeições. A higiene bucal também é mais fácil de ser feita, inclusive com o uso de fio dental, procedimento alvo de reclamações de quem usa os tradicionais aparelhos com bráquetes.



"Tratamento mais rápido, confortável e estético que dá a flexibilidade de retirar para se alimentar, falar em reunião e em atividades esportivas por exemplo. Além de ser um tratamento bem mais reduzido. O scaner computadorizado é feito, uma vez, com tecnologia de ponta e intraoral, completamente computadorizado que amplia a precisão doa movimentos ortodônticos. O planejamento é feito através de um scaneamento 3D", explicou Dias.



O mercado odontológico está em ascensão e os números não deixam negar. O fechamento do balanço do primeiro trimestre de 2022 mostrou um crescimento expressivo das exportações de produtos odontológicos. A Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos Médicos (ABIMO) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) estimou o aumento de 28,18%.