A unidade em São Gonçalo ocupará uma grande loja com 510 metros quadrados. - Divulgação

Publicado 28/04/2022 14:00

O governador Cláudio Castro inaugurou, nesta quarta-feira (27), um posto de atendimento do Detran.RJ em São Gonçalo, na Região Metropolitana. A nova unidade, com capacidade para oferecer 100 vagas por dia para cada serviço, promete dar mais comodidade e agilizar o atendimento aos usuários. O posto funciona no Partage Shopping São Gonçalo, no centro do município, o que vai facilitar o acesso das pessoas.

- A inauguração de mais postos do Detran pelo estado melhora a acessibilidade e aumenta a comodidade dos usuários, reduzindo o tempo de espera dos agendamentos e dos atendimentos. Nosso objetivo é que o Detran funcione com serviço rápido, acessível e com taxas compatíveis com as condições dos cidadãos - destacou o governador Cláudio Castro.

A nova unidade do Detran.RJ ocupa uma loja de 510 metros quadrados no Partage Shopping São Gonçalo e vai oferecer diversos serviços, como emissões de primeira e segunda vias de carteira de identidade, de carteira nacional de habilitação, recursos de multas, licenciamento, comunicação de venda de veículos, sala de prova teórica, além de um ponto de Ciretran (Circunscrição Regional de Trânsito), no qual os motoristas podem realizar consultas sobre multas recebidas e pontos perdidos na Carteira Nacional de Habilitação, verificar o licenciamento e o registro de veículos automotores, entre outros.

- O objetivo do Detran.RJ é facilitar cada vez mais a vida dos motoristas e usuários. Abrimos este novo posto em São Gonçalo, mais amplo, moderno e localizado em um ponto central da cidade, com mais possibilidades de acesso, justamente para dar mais comodidade à população do município - afirmou Adolfo Konder, presidente do Detran.RJ.

População comemora novo posto

Aposentada por invalidez, Marcele Fonseca Silva, de 39 anos, foi a primeira da fila para o atendimento no novo posto. Nascida e criada em São Gonçalo, ela elogiou o atendimento.

- Esse posto veio pra facilitar a nossa vida. A população de São Gonçalo precisava disso. Vim aqui para pegar a minha identidade nova e fui muito bem atendida – disse Marcele, que pretende utilizar outros serviços do órgão, como a emissão da carteira de motorista.

Com a inauguração do posto do Detran.RJ no Partage Shopping, a unidade que funcionava no Rocha, em São Gonçalo, não vai mais funcionar.