O policiamento ostensivo é realizado por agentes da Operação São Gonçalo Presente. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

O policiamento ostensivo é realizado por agentes da Operação São Gonçalo Presente.Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 27/04/2022 11:35

Na sua eterna luta contra a bandidagem o município de São Gonçalo atingiu registros de quedas significativas nos índices de criminalidade. No mês de março, os registros relacionados ao roubo de carga tiveram uma diminuição de 86,21%, se comparado ao mesmo período do ano anterior, segundo o levantamento do Instituto de Segurança Pública (ISP).

Os registros de ocorrências relacionadas à letalidade violenta tiveram redução de 47,92%; roubo de rua alcançou queda de 39,28%, em comparação ao mesmo período do ano de 2021, mantendo a curva de redução em registros nesses tipos de delitos no município.

De acordo com os dados, o roubo de veículos também teve queda de 34,24%, no mesmo mês. O município apresentou 88 registros a menos, relacionados ao mesmo período do ano passado.

"Esses resultados se devem ao trabalho realizado pela Secretaria Municipal de Ordem Pública, por meio da integração entre as forças de segurança municipais, estaduais e federais, que tem buscado mês a mês reduzir os índices de criminalidade, impactando de forma positiva na vida dos moradores de São Gonçalo", afirmou a Prefeitura no texto.

O policiamento ostensivo é realizado por agentes da Operação São Gonçalo Presente, ligada à Secretaria Municipal de Ordem Pública, e da Guarda Municipal, atuando nas principais vias da cidade durante as ações de patrulhamento diárias.