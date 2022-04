O Centro de Equitação Terapêutica da Polícia Militar contará com quatro baias de cavalo, espaço administrativo com banheiros e área para aplicação das aulas. - Divulgação PMSG - Foto: Júlio Diniz

Publicado 26/04/2022 09:18 | Atualizado 26/04/2022 09:23

O município de São Gonçalo ganhará o III Centro de Equitação Terapêutica da Polícia Militar, que está sendo construído no Comando de Polícia Ambiental (CPAm), localizado na Fazenda Colubandê. A previsão para inauguração do novo espaço, que possibilitará atendimento a crianças com autismo (TEA), será ainda neste mês de abril. O projeto é uma parceria entre o Governo do Estado, a Prefeitura de São Gonçalo e a Secretaria de Estado de Polícia Militar.



Segundo a Prefeitura, o local contará com quatro baias de cavalo, espaço administrativo com banheiros e área para aplicação das aulas. "Para oferecer as atividades às crianças com autismo, o espaço contará com uma equipe multidisciplinar composta por policiais militares, com formação nas áreas de psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, psicopedagogia, educação física, equitação terapêutica e auxiliar de guia", afirmou o Executivo no texto.



A equoterapia é definida como um método terapêutico que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência e/ou com necessidades especiais.



O subsecretário de Ordem Pública, Tenente Coronel Márcio Ribeiro, afirmou que as obras já estão em fase final.

"Tivemos uma primeira reunião no ano passado com o prefeito Capitão Nelson e a comandante do Regimento de Polícia Montada para dialogarmos sobre a implementação do projeto da equoterapia, na Fazenda Colubandê. Após esse processo, as obras foram iniciadas no espaço, que oferecerá atividades terapêuticas para crianças com necessidades especiais no município e dependentes de policiais militares", disse o subsecretário.



O comandante do Comando de Polícia Ambiental (CPAm), coronel Dantas, ressaltou que o espaço disponibilizará tratamento profissional.

"Vamos entregar o espaço à população. Crianças com deficiência serão recebidas e terão tratamento de profissionais", concluiu Dantas.