A Secretaria de Fazenda de São Gonçalo inicia, nesta segunda-feira (25), a cobrança da quarta cota do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e taxa de coleta de lixo domiciliar. A cota é referente ao mês de abril.



Segundo a Prefeitura, os contribuintes que optaram pela forma de pagamento parcelada em 12 vezes devem ficar atentos às datas de vencimento. O calendário é dividido segundo o número final de inscrição de cada contribuinte.



"O não pagamento do tributo até a data de vencimento prevê cobrança de acréscimo de multa e juros de acordo com a previsão legal", avisa o poder público no comunicado.





Segunda via

Pelo número de inscrição imobiliária, o contribuinte pode emitir a segunda via pela internet, para pagamento do tributo de qualquer uma das parcelas do exercício atual através do endereço:



https://portal.pmsg.rj.gov.br/pmsaogoncalo/websis/siapegov/arrecadacao/2via/index.php?cliente=pmsaogoncalo





Calendário de vencimentos da quarta cota do IPTU (março)



Número de inscrição com final 0 e 1 - 25/04/2022;



Número de inscrição com final 2 e 3 - 26/04/2022;



Número de inscrição com final 4 e 5 - 27/04/2022;



Número de inscrição com final 6 e 7 - 28/04/2022;



Número de inscrição com final 8 e 9 - 29/04/2022.