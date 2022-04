O calçadão do bairro Coelho foi um dos locais beneficiados com as intervenções. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 20/04/2022 16:10

O asfalto chegou na Estrada de Guaxindiba. Depois de receber uma camada para nivelar a via, o asfalto definitivo começou a ser colocado nesta terça-feira (19). Um convênio entre a Prefeitura de São Gonçalo e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), possibilitou a retomada das obras em novembro do ano passado. A estrada, que liga a BR-101 à RJ-104, estava com as obras paradas há oito anos.

Segundo a Prefeitura, já foram realizadas obras de drenagem, com instalação da rede de águas pluviais, calçada, meio-fio e instalação de abrigo de pontos de ônibus. Agora, os dois novos abrigos ficam localizados em recuos, sem prejudicar o tráfego.

“Agora que eu estou vendo tudo isso, eu acredito. Eu moro aqui há 19 anos. Isso aqui sempre foi abandonado. E precisa de uma atenção porque muitos carros e caminhões passam aqui todos os dias. É rota de muita empresa, pessoas de outras cidades. Vai ficar muito bom”, disse Júlio Anastácio, de 67 anos.

As obras seguem a todo vapor em toda a cidade. A Rua Tiago Cardoso, no Coelho, está recebendo os cuidados da Subsecretaria de Parques e Jardins, com o plantio de mudas às margens da RJ-104. Também no bairro Coelho, na Rua Capitão Juvenal Figueiredo, a equipe realizou a limpeza para iniciar a capina e o plantio de mudas.

Já a Avenida Presidente Roosevelt, no bairro de Marambaia, está sendo feita a colocação de manilhas, dando continuidade ao trabalho que já foi feito na via para evitar enchentes. Na mesma via, o viaduto do bairro está recebendo lavagem e limpeza, para em seguida ser iniciada a reforma e pintura do local.

No bairro Pacheco, as avenidas Alzira Vargas e Marechal Povoas estão recebendo pintura de meio-fio e a conclusão das calçadas. Outros bairros também estão sendo alvo de ações de limpeza, capina e desobstrução de rede de águas pluviais.