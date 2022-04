Os alunos das escolas municipais de São Gonçalo, no Dia da Leitura, se divertiram, brincaram e aprenderam pra valer. - Divulgação

Publicado 19/04/2022 14:56 | Atualizado 19/04/2022 15:00

Ao celebrar o Dia Nacional da Leitura Infantil, a Secretaria de Educação da cidade de São Gonçalo preparou, na segunda-feira (18), um dia inteiro focado na leitura e contação de histórias, em três locais diferentes em sua sede: o pátio, o auditório e a biblioteca. O secretário de Educação, Maurício Nascimento, e o chefe de Gabinete, Eugênio Abreu, acompanharam o evento.

Os alunos das escolas municipais Pastor Haroldo Gomes, Roberto Silveira, Aurelina Dias Cavalcanti, Carlos Drummond de Andrade, Almirante Carlos Soares Dutra, Célia Pereira da Rosa, CIEP 411 Municipalizado Dr. Armando Ferreira Leão, Escola Estadual Municipalizada Coronel Amarante, Escola Estadual Municipalizada Salgado Filho estiveram presentes e se divertiram, brincaram e aprenderam pra valer.

“É de extrema importância comemorar o dia de hoje com muita leitura e contação de histórias. As crianças ficaram por dois anos em casa, na pandemia, e, agora, com a volta ao presencial, é imprescindível ter esse contato com os contadores, com as histórias e com todo o universo lúdico que este dia celebra”, afirmou Maurício Nascimento.

"O dia 18 de abril foi escolhido para ser o Dia Nacional da Leitura Infantil em homenagem ao dia do aniversário do escritor Monteiro Lobato, já que ele é uma das maiores referências em literatura infantil do Brasil. Para a subsecretária de Ações Pedagógicas, Ticiane Vinhaes, é importante celebrar a data de forma divertida e descontraída com os alunos", afirmou a Prefeitura no texto.

“O grande objetivo do dia é fazer com que os alunos possam viajar na imaginação através dos livros e desenvolvam o gosto pela leitura. Contamos com a presença das contadoras de histórias Alessandra Honorato, Elaine Furlani, Lucia Helena, Aimê e Carlos Henrique. Também tivemos atração musical com a Ronda Escolar, com os músicos Márcio Mattos e Paulo Alves”, explicou a Subsecretaria de Educação no texto.