Os gonçalenses podem acompanhar, em tempo real, como e onde estão sendo investidos os recursos oriundos do leilão de concessão dos serviços da Cedae.Divulgação PMSG

Publicado 18/04/2022 17:01 | Atualizado 18/04/2022 17:29

A população de São Gonçalo pode acompanhar, em tempo real, como e onde estão sendo investidos os recursos oriundos do leilão de concessão dos serviços da Cedae. A Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) lançou o novo site do Plano Estratégico Novos Rumos, que detalha todos os projetos em andamento e a serem executados nos próximos anos. Lá, os internautas conseguem obter todas as informações sobre as intervenções em andamento ou já finalizadas.

O município recebeu cerca de R$ 800 milhões, de um total de pouco mais de R$ 1 bilhão (o restante será repassado em 2025), e já começa a tirar do papel uma série de projetos e metas, elencados no Plano Estratégico Novos Rumos. Segundo a secretária de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Maria Gabriela Bessa, houve uma grande preocupação do atual governo em conduzir de forma criteriosa e transparente a aplicação dos recursos, com planejamento cuidadoso dos projetos e abertura para participação da população na definição das prioridades, a partir de consulta pública no aplicativo Colab.

"Sabíamos que o recebimento dos recursos da outorga da concessão da Cedae poderia possibilitar uma mudança singular no município. Por isso, desde o início, investimos em planejamento e numa visão de futuro para São Gonçalo. Os primeiros projetos já começam a sair do papel e isso é só o início. Continuaremos trabalhando para entregar o melhor para os gonçalenses", garantiu Maria Gabriela.

Ao longo de 2021, a equipe técnica da Semgipe trabalhou na elaboração e conclusão de uma série de projetos, em diferentes setores, a partir de demandas enviadas por todas as secretarias municipais, e definiu cinco eixos de atuação e 34 metas a serem alcançadas. Todo o processo originou o Plano Estratégico Novos Rumos, apresentado à sociedade civil no final de setembro, para que a população pudesse opinar. A partir daí, intervenções foram iniciadas e, hoje, seis meses depois, algumas metas permanentes começam a ser cumpridas e outras já foram finalizadas.

Responsável pela coordenação do novo site, a subsecretária de Gestão Integrada e Inovação, Júlia Sobreira, destacou a funcionalidade do espaço virtual e a grande variedade de informações ali contidas, que podem ser acessadas por toda a população, dando mais transparência às ações do governo.

"Nossa maior preocupação ao atualizar o site foi criar uma linguagem acessível. Estamos atentos à transparência, mas, sobretudo, à inclusão. É muito importante que os cidadãos (ãs) consigam acompanhar em tempo real essa gama de projetos que já estão transformando a cidade", afirmou Julia.

Além de apresentar os cinco eixos de ações - Cidade Segura, Cidade Saudável, Cidade Bem Cuidada e Organizada, Cidade Justa e Inclusiva, Gestão Eficiente e Transparente - o novo site detalha as 34 metas, com os respectivos status e fases, além de permitir pesquisas sobre o andamento de cada projeto por eixos, por bairros e por secretarias. O site também apresenta o resultado das consultas públicas realizadas via Colab e disponibiliza um mapa interativo, vídeos e fotos, que garantem maior visibilidade aos projetos e metas.