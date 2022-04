O gonçalense Daniel Vera, conquistou o cinturão na categoria 92 kg do campeonato regional Titanium Arena, realizado em Niterói. - Divulgação

O gonçalense Daniel Vera, conquistou o cinturão na categoria 92 kg do campeonato regional Titanium Arena, realizado em Niterói. Divulgação

Publicado 14/04/2022 16:50

O Projeto Social de Jiu-Jítsu da Guarda Municipal de São Gonçalo segue formando campeões. No último mês, o gonçalense Daniel Vera, atleta do projeto, conquistou o cinturão na categoria 92 kg do campeonato regional Titanium Arena, realizado em Niterói.





"Fiquei muito feliz pela conquista. Estou empenhado nos treinos e dou o meu melhor durante todas as aulas do projeto social e ter conquistado o cinturão só me mostrou o quanto toda a dedicação e apoio foram importantes para essa vitória”, disse Vera.



Nascido e criado em São Gonçalo, o atleta de 23 anos é um amante das artes marciais e encontrou no jiu-jítsu uma oportunidade para seguir uma carreira. Há quatro anos no projeto da Guarda Municipal, Daniel espera continuar com os treinamentos para conquistar o primeiro lugar no pódio também no campeonato estadual nos dia 16 e 17 deste mês de abril, que será realizado na Vila Militar, em Deodoro.



As aulas do projeto social, que atualmente conta com mais de 100 pessoas, são ministradas por Marco Antônio Cabral Barros, faixa preta de 1º grau e guarda municipal de São Gonçalo. Durante os treinos, o mestre busca sempre desenvolver técnicas para preparar os atletas para competições



"Procuro sempre capacitar os lutadores para que estejam preparados dentro e fora do tatame. Me sinto realizado quando eles participam de competições e conquistam medalhas", declarou o mestre Barros.



Aos interessados, os treinos acontecem semanalmente, às terças e quintas, de 17h às 21h, e sábados, das 9h às 12h, na quadra poliesportiva do Condomínio Residencial Venda da Cruz, antigo 3º BI. Quem tiver interesse em praticar jiu-jitsu no projeto deve ir até o local dos treinos, que fica na Rua Doutor Porciúncula, número 395, e procurar o mestre para realizar a inscrição.





