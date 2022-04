O Centro de Referência Municipal em Autismo Professora Maria José da Silva Rodrigues, no Gradim, comemorou três anos de funcionamento. - Divulgação PMSG - Foto: Luiz Carvalho

Publicado 12/04/2022 16:59

Com dedicação exclusiva às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o Centro de Referência Municipal em Autismo Professora Maria José da Silva Rodrigues, no Gradim, celebrou, nesta terça-feira (12), os três anos de existência com acolhimento, emoção e carinho com os atendidos. Para o dia especial, a equipe preparou oficinas e dinâmicas envolvendo culinária, exercícios físicos e música tanto para os autistas, quanto para os responsáveis.

O primeiro Centro de Referência de São Gonçalo atende a 119 pessoas, a partir dos 3 anos, sem limite de idade, e conta com salas de recursos, de fisioterapia, de música e de artes, além de atendimento com nutricionistas, psicólogos, psiquiatras e dentistas. A diretora da unidade, Evelin Bastos, se emocionou ao lembrar a trajetória da unidade.

“É um mix de emoções, é relembrar e reviver tudo que passamos para poder chegar até aqui. Foi uma luta dos pais e de quatro professoras que acreditaram que esse projeto daria certo. Hoje, nós colhemos este fruto de poder celebrar o nosso terceiro ano com os nossos atendidos sendo desenvolvidos a cada dia, conquistando coisas que muitas vezes a nossa mente limitada acharia que eles não iriam alcançar. É importante mostrar, a cada dia, nos mínimos detalhes, que é possível. É gratificante saber que o projeto continua, que está dando frutos, que é algo do município e é de qualidade”, afirmou a diretora.

A mãe do aluno Guilherme, de 13 anos, Gisele Paranhos, participou ativamente da abertura desse primeiro Centro de Referência em Autismo. Ela conta que lá seu filho se desenvolve, aprende a coletividade e tem muitos ganhos. Para ela, é um misto de emoção, satisfação, alegria e felicidade saber que, além desse, outros Centros de Referência estão sendo construídos.

“É uma sensação de dever cumprido, de ter acreditado e ter lutado. Dentro desse universo que a gente vive, sendo mãe de uma pessoa com deficiência, tudo são pequenos milagres, pequenas vitórias. Para o Guilherme, estar aqui hoje participando da atividade, indo à escola, indo ao shopping, é um ganho enorme. A equipe daqui é maravilhosa, ele tem os melhores terapeutas. Em todo término de atividade, eu tenho feedback exato do que está acontecendo com ele e o que eu posso contribuir em casa para que isso aumente. Houve muita mudança positiva depois que ele veio pra cá, todos os profissionais são solícitos, tenho um carinho gigantesco por toda a equipe. Aqui é a receita de bolo perfeita, a gente não pode mexer em nenhum ingrediente para não alterar o bolo no final”, disse Gisele Paranhos.