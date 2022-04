Nos primeiros 15 dias, as mudanças começaram a ser vistas com as reformas emergenciais realizadas. - Divulgação PMSG - Foto: Luiz Carvalho

Nos primeiros 15 dias, as mudanças começaram a ser vistas com as reformas emergenciais realizadas. Divulgação PMSG - Foto: Luiz Carvalho

Publicado 11/04/2022 16:41 | Atualizado 11/04/2022 16:42

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santa Luzia está com nova administração. Depois de dez anos sob responsabilidade do Governo do Estado, a unidade está, desde o último dia 20 de março, sob a gestão da Prefeitura de São Gonçalo e passou a se chamar Unidade Municipal de Pronto Atendimento (UMPA) para os casos de urgência e emergência. Já nos primeiros 15 dias, as mudanças começaram a ser vistas: 90% da iluminação trocada, todos os setores em funcionamento, aparelho de raios-x e ambulância novos e reformas emergenciais realizadas.

As novas iniciativas já podem ser percebidas na entrada, que ganhou funcionário controlador de acesso. Na recepção, o ar-condicionado em funcionamento, luzes acesas, médicos atendendo, pacientes e acompanhantes identificados, bebedouro e ouvidoria. Além do que pode ser visto apenas entrando na unidade, há outras melhorias que vão fazer muita diferença e que, normalmente, não são notadas pelos usuários: a caixa d’água, que estava com vazamento, foi trocada; houve manutenção dos equipamentos e instalações de oxigênio, de ar-condicionado, aumento no número de atendimentos e instalação de trancas em todas as portas.



“Fizemos alterações emergenciais, mas que já mudaram a rotina da unidade e o atendimento dos usuários. Mas ainda há muito o que se fazer, principalmente a nível estrutural. O setor de engenharia da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo está fazendo levantamento de todas as reformas necessárias. Será uma reforma feita por parte, de forma gradativa, já que a UMPA não pode parar”, explicou o diretor da unidade, Açu Márcio Deccache.



Segundo ele, a credibilidade do espaço está sendo recuperada e os pacientes retornando para os atendimentos emergenciais. Com capacidade para realizar até 300 atendimentos por dia, a unidade está com a média de 280 consultas nas especialidades de clínica geral e pediatria. E, futuramente, terá a implantação da odontologia – será a única UMPA com este tipo de atendimento. “Essa unidade é diferenciada. Ela atende ao maior bairro em população da cidade, que é o Jardim Catarina, e todos os outros em volta, além de estar localizada à beira da rodovia, o que facilita muito o acesso de pessoas de outros locais”, descreveu o diretor.



"A UMPA já recebeu uma ambulância nova com equipe montada para atender e transferir todos os pacientes de maior gravidade; monitores novos, dois ventiladores mecânicos novos e mais modernos para a sala vermelha, um aparelho de raio-x digital de última geração e implantação do Núcleo Interno de Regulação (NIR), que trata da transferência dos pacientes com as unidades hospitalares. Aparelhos de ar condicionado estão sendo consertados – de 36, só 12 estavam em funcionamento - e a mobília será trocada", afirmou a Prefeitura no texto.



Para colocar tudo em ordem, inclusive com os prestadores de serviço e empresas, também está sendo feito um levantamento de todos os contratos. “A fiscalização está rigorosa. Estamos refazendo contratos, fazendo outros novos e reformulando tudo que está ruim. Consertamos a parte hidráulica, que desperdiçava 60 mil litros de água por semana. Acabamos com o vazamento de O2 (oxigênio), que estava com redução de oito horas de uso sem a manutenção dos equipamentos, limpamos um espaço que fica na frente da UMPA e temos todos os acessos monitorados por funcionários”, contou Vinícius Quintan, coordenador administrativo.