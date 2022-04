Obras no Colubandê estão a todo vapor | São Gonçalo | O Dia

Os investimentos ultrapassam R$ 17 milhões e a previsão é que as obras durem oito meses. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 08/04/2022 16:56

A Rua Honório Ferreira, no bairro Colubandê, em São Gonçalo, principal via de saída do local para a estrada RJ-104, já começa a receber as máquinas que irão preparar a via para receber as manilhas que vão dar fim as alagamentos constantes na região. Ao todo, serão 3,2 quilômetros, totalizando nove ruas, além da principal, Avenida José Mendonça de Campos, que vão receber macrodrenagem, dragagem e limpeza de canal e pavimentação. Os investimentos ultrapassam R$ 17 milhões e a previsão é que as obras durem oito meses.

“Quem precisa passar por aqui em período de chuva sabe como as ruas ficam. Essa obra vai beneficiar não só os moradores, mas os motoristas que passam pelo local”, disse o prefeito Capitão Nelson.

A obra vai se estender para as ruas ao entorno da Avenida José Mendonça de Campos. São elas: José Assunção, Quintiliano da Fonseca, Honório Ferreira, Álvaro Leitão, Ricardo de Souza, Carolina da Fonseca, Geraldo Silva, Jonas da Fonseca, Otávio Fonseca.

Com as intervenções, os moradores terão melhor qualidade de vida, acessibilidade e segurança. “A gente sabe que obras causam transtorno. Mas é por uma boa causa. Se é para melhorar os alagamentos, a gente passa com alegria por esse barulho de obra”, brinca o morador Luiz Antonio Brito, de 64 anos.

No final do ano passado, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano realizou um trabalho de redimensionamento das caixas coletoras já existentes, além de criar outras, para pôr fim ao problema de enchentes na Avenida Jornalista Roberto Marinho, no bairro do Colubandê.