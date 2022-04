O encontro serviu para orientar os agentes de segurança pública sobre os tipos de drogas. - Divulgação PMSG

Publicado 07/04/2022 16:45

A Secretaria Municipal de Políticas sobre Álcool e Drogas, em conjunto com o Centro de Formação e Instrução da Guarda Municipal de São Gonçalo e com o objetivo de contribuir com a instrução dos guardas municipais, promoveu, na tarde desta quarta-feira (6), no auditório da Secretaria de Ordem Pública, no bairro Estrela do Norte, uma ação de capacitação.

O encontro serviu para orientar os agentes de segurança pública sobre os tipos de drogas, diferentes sintomas e como diferenciar atitudes de um dependente químico durante as ações de abordagens na cidade.

O curso faz parte de um ciclo de palestras que será oferecido aos guardas municipais ao longo deste mês. Os profissionais de segurança participarão de quatro dias de orientações. O último encontro acontecerá no próximo dia 27. Ao término, os formandos receberão o certificado de conclusão.



A palestra, que teve como tema "Política nacional sobre Drogas: Construindo Novos Caminhos na Segurança Pública", contou com a participação da subsecretária da Sempad, Mariana Lima.



"A gente vê o poder da prevenção. Através dessa capacitação, queremos apontar para vocês a importância do assunto e a necessidade da intersetorialidade. A instrução é fundamental para que possamos auxiliar ainda mais a nossa sociedade", explicou a subsecretaria.



A dirigente do Centro de Formação da Guarda Municipal, Sabrina Xavier, disse que essa capacitação irá auxiliar os agentes durante o exercício do serviço.



"O guarda municipal, no dia a dia, se depara com muitas cenas ou com pessoas com outros tipos de problemas comportamentais. E esse guarda precisa ser instruído para saber como agir no momento em que precisar auxiliar uma pessoa dependente química na rua. Estamos trabalhando justamente na identificação dos sintomas e encaminhamento adequado para que possamos oferecer um atendimento de maior qualidade para a população gonçalense", finalizou a dirigente do Centro de Formação.