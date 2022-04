Realizado para as crianças carentes, o evento tem início às 9h e terá a presença do Coelho de Páscoa. - Divulgação

Realizado para as crianças carentes, o evento tem início às 9h e terá a presença do Coelho de Páscoa.Divulgação

Publicado 06/04/2022 20:55

O próximo sábado (09), será um dia recheado de alegria e surpresas deliciosas. Um Laboratório de Niterói, na Zona Sul da cidade, vai promover a Páscoa Encantada na porta do estabelecimento, situado na Rua Ator Paulo Gustavo, 35, Icaraí. O evento, que começa às 9h, terá a presença do Coelho de Páscoa.

De acordo com a organização, o evento Páscoa Solidária terá duração de três horas e será realizado na área externa do Laboratório São Francisco. "Serão diversas atrações, que foram planejadas especialmente para a criançada. Entre elas: Caça aos Ovos e Parquinho de Diversão", .

Segundo as informações, o principal objetivo do evento é de arrecadar chocolates (bombons ou barras), para adoçar a vida de crianças em estado de vulnerabilidade social. "A Páscoa Encantada Solidária, ação beneficente do Laboratório, fará doação de todo o material recebido a entidades assistenciais. Para contribuir, basta dirigir-se à entrada da unidade, onde serão recebidas as doações", afirmou o estabelecimento no texto.