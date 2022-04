A apresentação reúne diferentes modalidades de dança lecionadas durante as aulas na Escola Ballet Claudia Araujo. - Divulgação

Publicado 06/04/2022 21:08

A companhia Ballet Claudia Araujo apresenta, no Teatro Municipal de São Gonçalo, o espetáculo "Jubileu de Porcelana - 20 anos", neste sábado (9), às 19h30min.

A apresentação reúne diferentes modalidades de dança lecionadas durante as aulas na Escola Ballet Claudia Araujo. O espetáculo conta com coreografias do corpo docente da unidade e direção da bailarina e coreógrafa Claudia Araujo.

Os ingressos custam R$ 25 e podem ser adquiridos na sede da Escola Ballet Claudia Araujo, que fica na Rua Coronel Rodrigues, 85, Centro.

Nesta quinta-feira (7), a Secretaria de Turismo e Cultura irá distribuir, através de uma ação no Instagram (@turismoculturasg), cinco pares de ingressos do espetáculo.