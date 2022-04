O trabalho está sob a curadoria do artista gonçalense Marcelo Eco. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 04/04/2022 20:41

Aos seguir o roteiro do projeto Cidade Ilustrada, o viaduto do Colubandê já foi mapeado e começou a receber as primeiras cores do painel abstrato que será retratado no local. A ideia é colorir o espaço inspirado na pintura do Teatro Municipal. O trabalho, que está sob a curadoria do artista gonçalense Marcelo Eco, está levando cores e a história da cidade para os paredões e viadutos.

Os quatro primeiros painéis foram criados nos paredões do viaduto de Alcântara, contando a história do município de São Gonçalo, exaltando os Tamoios, povos originários da região, vegetação e animais nativos. O trabalho também retrata a origem do bairro do Alcântara, com o porto, estação de trem, o desenvolvimento da cidade, indústria, cana de açúcar, bonde elétrico e tudo que remete ao crescimento econômico, além da histórica guerra entre os povos indígenas Tupis e Tamoios.

O projeto Cidade Ilustrada foi idealizado pelo prefeito Capitão Nelson e tem a coordenação da Secretaria de Turismo e Cultura. Todo o trabalho é realizado com apoio da Secretaria de Meio Ambiente, que financia a iniciativa, através de recursos oriundos de compensação ambiental.