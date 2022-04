"Desde o primeiro dia de governo, estamos trabalhando muito para que cada centavo seja revertido em benefício para a população gonçalense", destacou Ruas. - Divulgação

O município de São Gonçalo, com diversos problemas críticos há décadas, agora vê no tão debatido leilão de concessão da Cedae o fôlego necessário para mudar a realidade da cidade. A administração municipal da cidade, que irá receber mais de R$ 1 bilhão ao longo dos próximos meses, elaborou o Plano Estratégico Novos Rumos, que traz as prioridades para os investimentos desses recursos.



Elaborado pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), sob a responsabilidade do secretário Douglas Ruas, os primeiros projetos já começam a ganhar vida e mudar a realidade da cidade.



O plano está dividido em cinco eixos: Cidade Segura, Cidade Saudável, Cidade Bem Cuidada e Organizada, Cidade Justa e Inclusiva, Gestão Eficiente e Transparente.

Ao todo, foram estipuladas 34 metas definidas a partir de consultas feitas pela Prefeitura às secretarias municipais e refletem as ações prioritárias do governo do prefeito Capitão Nelson a médio e longo prazos.



"O processo, que foi liderado pelo governador Cláudio Castro, ficará marcado na história de São Gonçalo como o maior aporte financeiro nos cofres públicos da história da Prefeitura. Desde o primeiro dia de governo, estamos trabalhando muito para que cada centavo seja revertido em benefício à população gonçalense. Cada eixo foi elaborado com muito cuidado, observando as principais demandas e urgências da cidade. Tenho a certeza de que muito mais está por vir com os projetos que estão em andamento", garante o secretário de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Douglas Ruas.

“Desde o primeiro dia de governo, estamos trabalhando muito para que cada centavo seja revertido em benefício para a população gonçalense”, destacou Ruas.

Segundo ele, três grandes investimentos na saúde de São Gonçalo estão previstos para sair do papel ainda em 2022: a Policlínica do Vila Três, a diminuição da fila do sistema de regulação e a construção de um Hospital Municipal. O primeiro irá contar com um moderno Centro de Imagem, que está em fase avançada de obras e deve ser entregue ainda no primeiro semestre. O térreo da policlínica está sendo preparado para receber 19 consultórios que vão atender diferentes especialidades médicas, além de um moderno centro de imagem. O local também vai realizar o serviço de coleta laboratorial e entrega de laudos, além de abrigar as estruturas administrativas de cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e faturamento. O Polo de Ostomizados, que será uma extensão do Núcleo de Atenção à Saúde da Pessoa Ostomizadas II, no Centro, terá dois consultórios, sala de estrutura administrativa e almoxarifado.

Já o segundo pavimento, vai contar com um centro ortopédico com fisioterapia, centro de especialidades odontológicas, polo de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs/Aids). A policlínica também vai abrigar os profissionais e os serviços oferecidos no Posto de Atendimento Médico (PAM) do Alcântara.

Outro investimento prioritário é a diminuição da fila do sistema de regulação, que foi viabilizado através de uma chamada pública de imagem e, a partir da contratação de quatro laboratórios, serão ofertados exames para acabar com a fila histórica no município. Já o Hospital Municipal contará com cerca de 200 leitos e reforçará a saúde da cidade no segundo semestre deste ano.



"Os governos estadual e federal não permitem que você faça captação de recursos para investir em um imóvel que não é do poder público, que pertence ao privado, pois qualquer melhoria seria revertida em benefício particular, e não da população. Temos um total de 117 unidades de Atenção Básica, das quais 41% são alugadas ou cedidas. Já temos em andamento 12 unidades em processo de licitação, posso citar a Clínica do Colubandê, que será nos moldes da Clínica do Mutondo, com porte para atender 32 mil pessoas, com oito equipes da saúde", disse o secretário Douglas Ruas.



No quesito segurança, uma das pautas mais sensíveis do município de São Gonçalo, a principal ação estabelecida pelo plano é a implantação do Centro de Monitoramento, que no primeiro momento contará com 200 câmeras. Segundo o secretário, a tecnologia será uma importante aliada do Executivo municipal em várias frentes. E para reforçar o patrulhamento na cidade, em uma colaboração do Governo do Estado, o programa São Gonçalo Presente recebeu o reforço de mais 150 agentes, contribuindo ainda mais para a redução dos índices de criminalidade na cidade.



"Com o Centro de Monitoramento, vamos ter uma resposta mais rápida para questões relacionadas à segurança, trânsito, defesa civil e outras áreas. As câmeras são equipadas com tecnologia para reconhecimento facial, leitura de placas de veículos e identificação de armas de fogo. Tenho certeza de que o Centro de Monitoramento será um grande aliado para baixar ainda mais os índices de criminalidade, já que já temos alcançado os melhores desde 2004, e tornar São Gonçalo uma cidade mais resiliente e segura", destacou Ruas.



Os investimentos nas áreas de urbanismo, mobilidade e saneamento, são, até o momento, os que estão mais avançados. Desde o lançamento do plano Novos Rumos em setembro do ano passado, foram entregues à população mais de 20 quilômetros de ruas asfaltadas em diversos pontos da cidade, através dos programas Asfalta São Gonçalo e Mãos à Obra.

“O Asfalta São Gonçalo teve início nas vias principais do município e hoje, junto ao Mãos à Obra e tantas outras obras de infraestrutura, estamos levando mais dignidade para milhares de gonçalenses que aguardaram por anos por essas melhorias no município. Sabemos que não vamos solucionar todos os problemas, mas ainda vamos fazer muito até o fim do governo”, declarou Douglas.

Outra intervenção que merece destaque é a contenção de encosta realizada na Rua Piauí, no bairro do Gradim, entregue à população em fevereiro deste ano, e gerando mais segurança para os moradores dessa região. A recuperação da Estrada do Bichinho, no bairro do Pacheco, também foi concluída e entregue à população.

Além disso, já foram iniciadas as obras em estradas importantes nos bairros de Santa Izabel. Ipiiba, Colubandê e a contenção do bairro Novo México. Ainda neste semestre está prevista intervenções em Vista Alegre e no próximo semestre as obras chegarão ao Pacheco.

Cuidar da população, através de ações que incentivem a empregabilidade e o empreendedorismo é um dos desafios da atual gestão. Para isso, serão ofertadas, ainda esse ano, mais de 700 vagas em cursos de capacitação para os moradores de São Gonçalo



Assim como na Saúde, a rede de Assistência Social será totalmente formada por equipamentos pertencentes à Prefeitura Municipal de São Gonçalo. A cobertura desse serviço será ampliada, com a criação de polos que serão centros de oferta de serviços sociais.

Na educação, serão implementadas salas digitais na rede municipal. As escolas passarão a contar com impressoras 3D, inserindo os alunos no contexto da tecnologia, e a expectativa é que esse processo tenha sido concluído até o final do ano.

A criação de escolas de ensino integral também está em curso. Até o momento, quatro unidades já deram início a essa modalidade, são elas: Escola Municipal Darcy Ribeiro, Ciep 411 Doutor Armando Leão Ferreira, Ciep 125 Escola Municipal Professor Paulo Roberto do Amaral e Escola Municipal Nice Mendonça de Souza e Silva.



Com foco numa gestão moderna e transparente, audiências e consultas públicas já foram realizadas para tornar a gestão mais colaborativa, assim como o desenvolvimento de um portal para garantir transparência ao uso dos recursos provenientes da Cedae.

Ainda estão sendo elaborados planos que determinarão o futuro da cidade, como o plano de mobilidade, plano de saneamento básico, plano diretor e o plano municipal de redução de risco.

E para administrar tudo isso, está em processo de elaboração o projeto da nova sede da Prefeitura, que pela primeira vez reunirá em um só lugar todas as secretarias, com uma estrutura moderna e sustentável.