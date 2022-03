Obras do Restaurante do Povo em andamento

A unidade, que é uma parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo e o Governo do Estado, tem previsão de entrega para seis meses. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 30/03/2022 21:49

Quem passa pela Rua São Pedro Alcântara, no bairro Alcântara, já vê sinais de obra no local onde será construído o Restaurante do Povo. Equipes estão trabalhando diariamente fazendo a limpeza e retirando ferragens antigas para que nova estrutura possa ser instalada. As intervenções começaram no último dia 14 de março, logo após a visita do governador Claudio Castro à cidade, quando houve o anúncio do início dos trabalhos. A unidade, que é uma parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo e o Governo do Estado, tem previsão de entrega para seis meses.





A unidade vai oferecer, a preços populares, três mil refeições por dia, sendo mil cafés da manhã e dois mil almoços, de segunda-feira a sábado.



“Serão muitas pessoas beneficiadas. Vamos entregar essa obra o mais breve possível porque será uma oportunidade para dar segurança alimentar para toda a população que não tem condições de ter isso diariamente”, disse o prefeito Capitão Nelson.





A unidade já recebeu R$ 13 milhões de repasse do Governo do Estado para garantir o pagamento total da obra e o mobiliário. Uma segunda transferência de recursos será realizada para garantir os dois primeiros anos de funcionamento.





“Com a parceria do Governo do Estado, poderemos dar funcionalidade a um prédio público que não estava sendo utilizado. O projeto do Restaurante do Povo é um resgate da credibilidade do município de São Gonçalo. A gestão do Capitão Nelson, com a sua firmeza e seriedade, tem proporcionado inúmeros benefícios para o município”, disse o secretário de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Douglas Ruas.





O Restaurante do Povo será construído no Centro de Alcântara, um dos principais polos comerciais de São Gonçalo, que abriga diversos estabelecimentos, além de escolas, um terminal rodoviário, igrejas, entre outros, de modo a facilitar o acesso e beneficiar a população que por ali transita.





