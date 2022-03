Segundo a Prefeitura, são mais de 15 mil atendimentos mensais em todas as unidades de saúde da Atenção Básica. - Divulgação PMSG - Foto: Luiz Carvalho

Publicado 29/03/2022 19:26

Equipes de multiprofissionais que dão atenção e apoio a mais de cem postos de saúde em São Gonçalo. Assim pode ser definido o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf), que conta com 25 equipes na cidade. O objetivo é reforçar o atendimento e dar suporte de especialidades como fisioterapia, assistência social, fonoaudiologia, educação física, nutrição e psicologia. São mais de 15 mil atendimentos mensais em todas as unidades de saúde da Atenção Básica.

O programa trabalha com a prevenção e promoção à saúde através de palestras, grupos terapêuticos e tratamentos individuais. Para o atendimento, o usuário pode procurar o posto de saúde mais próximo de sua residência e solicitar o agendamento das especialidades oferecidas. Ele passará por uma avaliação com o profissional que pretende ser atendido, que vai apontar o melhor tratamento, sem necessidade de passar pela Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil.

Atualmente, a única especialidade que necessita de encaminhamento médico é a fisioterapia, que é a mais procurada dentro do programa. E a entrada para atendimento é direto no posto de saúde. Vale lembrar que o tratamento fisioterapêutico é para casos de baixa complexidade. A dona de casa Edna Souza da Silva, de 60 anos, faz fisioterapia há 1,5 ano. “Eu gosto bastante do tratamento daqui. Cheguei aqui bem ruim, paralisada por conta de problemas na coluna. Agora, já estou caminhando e até fazendo ginástica”, disse.

Para informar os pacientes sobre as possibilidades de atendimentos com os especialistas, as equipes sempre conversam nas salas de espera das unidades. “Existe uma proposta para aumento das equipes de saúde da atenção básica. E, possivelmente, poderemos ampliar as equipes do Nasf. Com as 25 equipes que temos hoje, cada profissional atende um dia em cada unidade de saúde”, disse Patrick Lima, fisioterapeuta e coordenador do Nasf.

Além de atender nas unidades de saúde, as equipes também fazem visitas aos pacientes acamados, impossibilitados de ir até a unidade de saúde. Para agendar uma visita domiciliar, o usuário deve solicitar aos agentes de saúde da área, que acionará os profissionais de acordo com o quadro clínico do paciente. Com a visita domiciliar, os profissionais fazem avaliações do usuário, dão orientações e encaminham para especialidades ou para o Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), quando necessário.

Dentre os serviços oferecidos há a auriculoterapia, uma técnica terapêutica alternativa. Com a aplicação de sementes de mostarda ou esferas magnéticas em pontos específicos da orelha, a técnica tem o propósito de estabelecer o equilíbrio energético do corpo, ajudando nos tratamentos de doenças físicas e emocionais, como ansiedade, estresse, insônia, compulsão alimentar, entre outros. “Todos os profissionais do Nasf podem exercer a técnica dentro da sua linha de trabalho, desde que habilitados. É uma técnica que traz muitos resultados positivos”, finalizou Nathalia Matheus, especialista em medicina chinesa e supervisora do Nasf.

José Gonçalves da Silva, 67, é um dos usuários da terapia e é só elogios. “Já fiz fisioterapia por três meses para o braço e coluna. As dores acabaram, fiquei bem. Agora, estou fazendo ginástica e auriculoterapia. Ela me ajuda muito, principalmente com a ansiedade, estresse e algumas pequenas dores”, contou.