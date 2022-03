O espetáculo, que será gratuito, conta a história de um ninja muito famoso entre as crianças e os adultos. - Divulgação

Publicado 25/03/2022 21:42 | Atualizado 25/03/2022 21:44

Sucesso absoluto entre as crianças e os adultos, a história de um ninja muito famoso sai dos mangás e invade a praça de alimentação do São Gonçalo Shopping. No domingo (27/3), às 16h, o empreendimento recebe o espetáculo infantil ‘O Conto de um Ninja Destemido’.

O evento gratuito terá, ainda, um meet & greet especial com o personagem e toda a sua turminha. A atração especial faz parte da programação que comemora o aniversário de 18 anos do empreendimento, apelidado pelos gonçalenses de ‘Shopping da BR’.





A peça teatral conta a história de um ninja e de seus amigos com muita música, coreografia e adrenalina. O personagem principal foi uma criança muito solitária, pois, no dia do seu nascimento, um monstro poderoso, conhecido como raposa de nove caudas, foi aprisionado dentro de seu corpo.

Devido a isso, ele foi rejeitado pelas pessoas de sua vila e teve dificuldades em fazer amigos. Sonhando conquistar o respeito de todos, ele decidiu se tornar o ninja mais poderoso e respeitado da vila. Seu melhor amigo perdeu sua família na infância e jurou que se vingaria do culpado. As forças do mal estão tentando roubar o poder aprisionado dentro do ninja e atrair o amigo para o lado sombrio. Como ele vai se proteger, proteger sua vila e salvar seu companheiro de seguir o caminho do mal?





“Trazer esse espetáculo de grande sucesso para o São Gonçalo Shopping é uma forma de presentear os nossos clientes que nos apoiaram ao longo desses 18 anos, devolvendo todo o carinho que sempre recebemos. O público gonçalense tem sido espetacular conosco durante todo esse tempo e nada mais justo do que, no nosso aniversário, comemorarmos juntos. O evento foi pensado e preparado para toda a família. Vamos levar muita diversão para nossa praça e convidamos a todos para virem curtir o dia conosco”, diz Danielle Coutinho, coordenadora de Marketing do São Gonçalo Shopping.