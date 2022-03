Este é o terceiro evento em comemoração ao mês da mulher na Câmara dos Vereadores de São Gonçalo. - Divulgação

Publicado 23/03/2022 18:29 | Atualizado 23/03/2022 21:53

A vereadora Priscilla Canedo (PT) promoverá nesta quinta-feira, dia 24, uma palestra em comemoração ao mês da mulher sobre autoestima e empoderamento feminino, no Plenarinho da Câmara Municipal de São Gonçalo, às 14h.

O evento irá contar com a participação da psicóloga Aline Alfradique e da nutricionista Francine Paula. O objetivo, segundo Priscilla, é levar conhecimento para as mulheres gonçalenses.



“Este é o terceiro evento em comemoração ao mês da mulher que estou promovendo na cidade. Já falamos sobre empreendedorismo feminino, saúde da mulher e agora o foco será no empoderamento e autoestima feminina. Todos os eventos são totalmente gratuitos, queremos levar o máximo de conhecimento para as mulheres gonçalenses”, explicou a vereadora.



O Plenarinho fica localizado dentro da Câmara de Vereadores da cidade e não é necessário que seja feita inscrição para a participação.