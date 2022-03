Este ano, o tradicional ensaio técnico da Escola de Samba Unidos do Porto da Pedra, que acontecia na Rua Francisco Portela, no bairro do Patronato, terá novo local. - Reprodução

Publicado 22/03/2022 17:34 | Atualizado 22/03/2022 17:35

Este ano, o tradicional ensaio técnico da Escola de Samba Unidos do Porto da Pedra, que acontecia na Rua Francisco Portela, no bairro do Patronato, terá novo local. O bloqueio para a realização do ensaio será realizado na Rua Doutor Feliciano Sodré, após a Prefeitura, na esquina com a Rua Salvatori, até a rotatória em frente ao Clube Mauá. O evento será realizado nos dias 26 de março e 2 de abril, das 20h às 22h.

Durante o evento, um trecho das ruas Dr. Feliciano Sodré e Nilo Peçanha será interditado para a realização do ensaio. Para facilitar o acesso do público e a circulação de carros no entorno do local de ensaio, o fluxo de veículos será desviado para a Rua Salvatori, seguindo pelas Ruas Aluísio Neiva e General Antonio Rodrigues.

As ruas Coronel Rodrigues, João de Souza, Eduardo Vieira de Souza, Jorge Soares e Antonio Santos Figueiredo também serão interditadas nas intersecções da Rua Dr. Nilo Peçanha. A Prefeitura ressaltou que não será permitido estacionar no percurso de interdição durante o horário do desfile.

A Secretaria de Ordem Pública, por meio da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas, realizará ações de fiscalização durante todo o evento. É proibida a venda de bebida alcoólica em garrafa de vidro.

O ensaio também contará com apoio de agentes do São Gonçalo Presente e policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar, garantindo a segurança da população. A Guarda Municipal também dará apoio no esquema de trânsito.

O secretário de Transportes, Fabio Lemos, afirmou que as alterações no esquema de trânsito irão colaborar para a organização das vias no município.

"Trabalhamos em um esquema de trânsito especial para atender os condutores que utilizarão as vias principais do município, durante o período que será realizado os ensaios técnicos da escola de samba. Teremos agentes de trânsito distribuídos nos pontos próximos às atividades, para que o ir e vir da população não seja prejudicado", garantiu Fábio Lemos.

O secretário de Ordem Pública, major David Ricardo, disse que a Seop dará suporte durante todo o evento para garantir a segurança da população.

"Esse é um momento importante para a cidade: ver a sua escola nas ruas ensaiando para buscar um título na avenida. A Seop terá satisfação de dar suporte ao evento, proporcionando aos foliões a tranquilidade em sua diversão. Vamos trabalhar forte para promover a segurança do cidadão de bem", afirmou o secretário.