De acordo com o presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo, o vereador Lecinho Breda (MDB), o pagamento dos salários terá sempre prioridade na sua gestão à frente da Casa.Divulgação

Publicado 22/03/2022 17:02

Ao dar continuidade ao compromisso de manter em dia o salário dos servidores públicos, o presidente da Câmara dos Vereadores de São Gonçalo, Lecinho Breda (MDB), cumpriu o que prometeu e terminou o calendário dos pagamentos dos servidores ativos e inativos do Poder Legislativo gonçalense.

Segundo informações, no dia 24 de janeiro, os colaboradores da mesa diretora receberam os seus respectivos vencimentos. Já no dia 10 de fevereiro, foi a vez de todos os funcionários do órgão. Já no último dia 10, os servidores lotados nos cargos de Assessor um, dois e chefes de gabinete receberam a quitação em relação às férias.



"Na última quarta-feira de fevereiro (23/02), foi a segunda parcela da mesa diretora e férias dos efetivos. E na primeira quinta-feira do mês (03/03), a quitação dos servidores de todo o Legislativo. E, encerrando o planejamento de pagamento no dia 22 de março, os subchefes de gabinete recebem suas respectivas férias", afirmou a Câmara no texto.

De acordo com Breda, o pagamento dos salários terá sempre prioridade na sua gestão à frente da Casa. Breda enfatizou que a antecipação acontece sempre que o planejamento financeiro da gestão permite, especialmente em momento da economia do país, em benefício dos servidores.

“Ano legislativo começou com muitas conquistas. O nosso compromisso é valorizar cada vez mais a categoria. Mais uma vez a Câmara cumpre seu compromisso com os funcionários e, mesmo diante das dificuldades enfrentadas pelo país, os salários serão pagos. Sabemos que todos os servidores têm compromissos e nos sentimos felizes em poder fazer os pagamentos em dia", destacou ele.



A notícia foi comemorada por funcionários de todos os departamentos que sabem que os órgãos públicos e algumas prefeituras passam por problemas financeiros e muitos servidores precisaram recorrer a empréstimos para pagar as contas e honrar os compromissos de início de ano.