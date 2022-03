Rodrigo Neves recebeu amigos e autografou os livros disponíveis na livraria para venda no lançamento, que se esgotaram no primeiro dia. - Divulgação

Publicado 18/03/2022 21:12

A Livraria da Travessa recebeu na noite desta quinta-feira (17) o maior lançamento literário da rede de livrarias este ano e um dos maiores da sua história: duas mil pessoas foram até um shopping na Zona Sul carioca conhecer o livro ‘Golpe Derrotado’, do jornalista PH de Noronha, lançado pela editora Máquina de Livros, que conta a história da prisão ilegal e da tentativa de impeachment de Rodrigo Neves, que foi preso sem provas e de forma midiática em 2018 quando exercia seu segundo mandato como prefeito de Niterói e sua gestão à frente da cidade alcançava recorde de aprovação popular.

Ao lado de Noronha e do advogado Técio Lins e Silva, que coordenou civicamente a defesa jurídica do caso e assina a apresentação do livro, Rodrigo Neves autografou os quinhentos livros disponíveis na livraria para venda no lançamento, que se esgotaram no primeiro dia. “Estou muito emocionado com a participação de tanta gente neste lançamento, e aqui ao lado do PH de Noronha quero agradecer a todos os que vieram nos abraçar. Este é um dia importante para a defesa da democracia e da justiça social. Estou muito feliz por ter recebido essa quantidade enorme de amigos e lideranças dos mundos jurídico e político e das lutas sociais do Rio de Janeiro”, comentou Rodrigo Neves ao fim do evento.

PH de Noronha falou sobre a missão do livro: “Agradeço ao Rodrigo, ao Técio e a todos os entrevistados para o livro por terem me concedido a oportunidade de narrar uma história tão importante para a nossa democracia. É uma obra rica em fatos que nos trazem reflexões sobre o lugar político de onde viemos, onde estamos atualmente e para onde queremos ir enquanto sociedade democrática”.

A obra traz em anexo a íntegra do texto da defesa de Rodrigo Neves apresentada ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e acolhida por seis votos contra um pelo colegiado. Técio Lins e Silva considera importante a reprodução do texto para estudiosos, acadêmicos e pessoas interessadas em causas jurídicas que perpassam questões políticas. “O legado histórico da advocacia brasileira resultado da ditadura militar é justamente a mensagem de que é preciso enfrentar o algoz, é necessário contestar as acusações mentirosas e falsas. O processo do Rodrigo Neves é um reviver daqueles tempos, é o ápice da perseguição política, do lawfare, é a utilização de mecanismos legais para perseguir e tirar da vida pública alguém que não interessa ao establishment, na tentativa de impedir que uma determinada pessoa possa crescer politicamente e tenha êxitos que possam ameaçar os poderosos por meio de uma carreira em defesa da democracia e do estado democrático de direito”, explica o advogado.

Dezenas de políticos que atuam no executivo e legislativo nas esferas federal, estadual e municipal compareceram ao lançamento e registraram o momento em suas redes sociais, mencionando o livro, citando Rodrigo Neves e compartilhando imagens. Entre as personalidades que permeiam a advocacia e a política que se enfileiraram pelos corredores do shopping para abraçar Neves estavam os ex-presidentes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Wadih Damous e Felipe Santa Cruz. “Em quase trinta anos de advocacia poucas vezes vi maior arbitrariedade do que a que foi perpetrada contra meu amigo Rodrigo Neves. E emocionado vi uma multidão abraçá-lo no lançamento deste livro para dizer que não acreditaram na mentira e no falso processo penal. Leiam e entendam”, comentou Santa Cruz.