A Unidade de Saúde da Família Santa Luzia recebe a obra de reforma.Divulgação PMSG

Publicado 16/03/2022 21:44

A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo deu o pontapé inicial para a revitalização dos postos de saúde da cidade. Dois deles já estão recebendo as obras: a Unidade de Saúde da Família Santa Luzia, no bairro de mesmo nome; e o Posto de Saúde Doutor Robert Koch, no Porto da Madama. A previsão de entrega das melhorias é de 30 dias. Outras 18 unidades também receberão os mesmos serviços ainda este ano.

Todas vão receber pisos novos, pintura, climatização, adequações gerais e de acessibilidade, além da revitalização da fachada e revisão elétrica – tudo conforme as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa): a RDC 50, que diz respeito aos ambientes, e a NBR 9050, sobre acessibilidade.

“Algumas unidades já receberam obras no ano passado. Este ano, 20 postos de saúde serão contemplados, dando mais conforto aos pacientes e garantindo a acessibilidade de todos”, disse um dos engenheiros responsáveis pelas obras, Pedro Henrique Oliveira.

Além dos postos, mais seis academias da saúde e hospitais municipais receberão as revitalizações. “A intenção é fazer a revitalização e adequações em todas as unidades próprias da cidade nos próximos anos”, disse Pedro, que supervisiona as obras com os outros dois engenheiros da Secretaria de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo: José Alencar Magalhães Júnior e Jhonatan Vicente.

Enquanto as revitalizações não são finalizadas, os pacientes da USF de Santa Luzia estão sendo atendidos na USF Elza Borges Pereira, que fica no mesmo bairro. O Robert Koch só deixou de fazer as vacinações. “As mudanças serão benéficas para os pacientes e profissionais de saúde, que terão ambiente melhor pensado e estruturado. Os atendimentos e acolhimentos também poderão ser mais humanizados”, opinou o subsecretário municipal de Atenção Básica, Maik Mello.