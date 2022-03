Por enquanto, 13 Umeis e quatro escolas já estão neste regime, beneficiando cerca de 2300 alunos. - Divulgação PMSG

Publicado 15/03/2022 18:06 | Atualizado 15/03/2022 18:09

A Prefeitura de São Gonçalo, por intermédio da Secretaria de Educação, fixou novo horário, que foi iniciado na última segunda-feira (14), nas Unidades Municipais de Educação Infantil (Umei) e quatro escolas em pontos estratégicos no município.

O objetivo foi unificar o horário das escolas que oferecem educação em período integral, de 8h às 17h, com todas as refeições incluídas. Por enquanto, 13 Umeis e quatro escolas já estão neste regime, beneficiando cerca de 2300 alunos.



Dentre as unidades que já implementaram o horário unificado, estão a Escola Municipal Darcy Ribeiro, o Ciep 411 Municipalizado Dr. Armando Leão Ferreira, a Escola Municipal Nice Mendonça de Souza e Silva e o Ciep 125 Municipalizado Professor Paulo Roberto Macedo do Amaral. A secretaria está fazendo um estudo para incluir mais unidades no período integral, de acordo com as necessidades de cada região.



“O projeto é uma determinação do prefeito Capitão Nelson, procurando estruturar o máximo de unidades escolares para que funcionem desta maneira. Já fizemos a implementação dessas e, gradativamente, vamos implementar outras até o fim do ano. A ideia da educação integral é manter o aluno na maior parte do tempo dentro das unidades, longe das ruas, para que a gente possa oferecer um ensino de qualidade”, afirmou o secretário de Educação, Maurício Nascimento.