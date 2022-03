A presidente da Comissão do Ipasg Marcelle-Cipriano alerta sobre a pena de suspensão dos proventos. - Divulgação Site PMSG

Publicado 15/03/2022 17:42

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo (Ipasg) convoca servidores inativos e pensionistas que fazem aniversário nos meses de janeiro, fevereiro e março para realizar recadastramento anual, para se recadastrarem até segunda-feira (21/03), sob pena de suspensão dos proventos.



O recadastramento pode ser feito no bairro Zé Garoto, na Central de Atendimento ao Segurado, localizada na Rua Coronel Serrado, n.º 1.000.



O recadastramento também poderá ser feito por procuradores, com procuração válida, ou representantes legais, legalmente constituídos pelos aposentados e pensionistas, que deverão encaminhar através dos mesmos a declaração de prova de vida, com reconhecimento de firma por autenticidade, assim como as cópias autenticadas da documentação exigida.



O processo também poderá ser feito pelos correios, com aviso de recebimento, para central de atendimento ao segurado, pelo seguinte endereço: Rua Coronel Serrado, n.º 1000, sala 801, Bairro Zé Garoto, São Gonçalo/RJ, CEP: 24.440-000, com o envio de cópias autenticadas da documentação constante exigida, assim como a declaração de prova de vida, com reconhecimento de firma por autenticidade.



Segundo as informações, os documentos para atualização de cadastro (todos os documentos originais), são:



Documento de identidade válido em todo território nacional;

Comprovante/ atestado, laudo médico eu ateste a invalidez do aposentado ou pensionista, quando for o caso;



Inscrição no cadastro de Pessoas Físicas (CPF); Comprovante de residência de serviços fixos (água, luz, telefone fixo);



Qualquer contracheque do servidor inativo ou pensionista, emitido nos 3 (três) últimos meses



Documento de identidade do cônjuge ou companheiro (a) válido em todo território nacional (apenas para servidores aposentados)



Documento de identidade dos filhos menores de 21 (vinte e um) anos e comprovante de invalidez dos mesmos, quando for o caso (apenas para servidores aposentados).



Segundo a entidade, não serão reconhecidos como válidos os documentos que não atenderem a todos os requisitos exigidos. "O link para lista de convocados segue na páginas 6,7 e 8 do Diário Oficial de 10/03/2021", informou a Prefeitura no texto.