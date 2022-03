Serão 6 mil atendimentos entre até quinta-feira (17.03), sempre das 8h às 16h. - Divulgação Saúde do Estado

Serão 6 mil atendimentos entre até quinta-feira (17.03), sempre das 8h às 16h.Divulgação Saúde do Estado

Publicado 14/03/2022 20:32

Uma única doação de sangue é uma oportunidade de salvar até quatro vidas. E a chance estará disponível a partir desta terça-feira (15.03), no estande do Hemorio montado na Praça Zé Garoto, em São Gonçalo. Esse e outros serviços de prevenção à saúde, como consultas com urologistas e exame de PSA, agendamento de mamografia e vacinação contra a Covid-19 serão oferecidos à população na Semana da Saúde de São Gonçalo, uma iniciativa da Secretaria de Estado de Saúde (SES) em parceria com a prefeitura da cidade.

O evento terá ainda apresentação da Escola de Samba Unidos do Porto da Pedra e da Orquestra Municipal de São Gonçalo.



A cidade, que tem um dos maiores e mais avançados Centros de Trauma do país, o do Hospital Estadual Alberto Torres, sabe bem a importância da doação de sangue para salvar vidas. E o estande do Hemorio estará de portas abertas, com capacidade para coletar até 80 bolsas de sangue por dia. Para doar é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, estar bem de saúde e portar um documento de identidade oficial com foto. Jovens com 16 e 17 anos só podem doar com autorização dos pais ou responsáveis legais e devem portar ainda um documento de identidade do responsável. Não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes.



— Depois da capital e da Baixada Fluminense, é a vez de São Gonçalo receber este grande evento que é a Semana da Saúde. Trata-se de uma das maiores ações de saúde pública realizadas ao ar livre no estado, uma caravana dedicada a ampliar o acesso da população fluminense à informação, à prevenção e aos cuidados de saúde — reforçou o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.



Dois mil atendimentos diários estão previstos durante os três dias de evento – 400 consultas com urologistas e testes de PSA, 90 agendamentos de mamografia, 150 avaliações dermatológicas para hanseníase, 120 exames de glaucoma e fundo de olho, 500 senhas para aferição de pressão arterial, medição de glicose e avaliação corporal e 100 testes de hepatite, sífilis e HIV a cada dia. As senhas serão distribuídas a partir das 7h, com número de atendimentos limitados por elas.



Haverá um espaço odontológico para aplicação de flúor e uma área destinada a sessões de auriculoterapia, terapia que estimula pontos na orelha para tratar dores, ansiedade e outros distúrbios. Outro serviço destinado à população será a distribuição de pastilhas de cloro para tratar água de poço, caixa d’água ou cisterna.



Tutores de cães e gatos poderão agendar a castração de machos e fêmeas com até 25 quilos e mais de 6 meses de idade, exceto cães braquicefálicos (conhecidos pelo focinho achatado). Será agendada uma castração por CPF do responsável pelo animal. Também será possível registrar denúncias de saúde pública junto à Vigilância Sanitária, como estabelecimentos comerciais da cidade com produtos vencidos, locais insalubres e conservação inadequada de alimentos. Para esses serviços, será necessário apresentar identidade, CPF e comprovante de residência.



Doação de sangue – Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, estar bem de saúde e portar um documento de identidade oficial com foto. Jovens com 16 e 17 anos só podem doar sangue com autorização dos pais ou responsáveis legais e devem portar ainda um documento de identidade do responsável. Não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes. A expectativa do Hemorio é que sejam coletadas 80 bolsas de sangue por dia.



Saúde do homem – No espaço dedicado à Saúde do Homem, os visitantes participarão de palestras e poderão passar por consulta com especialista e exames de PSA para investigação de tumores na próstata. Para realizar o atendimento, é preciso ter mais de 50 anos ou histórico de casos de câncer de próstata na família.



Mamografia – Mulheres a partir dos 50 anos que precisam de mamografia serão agendadas pela Prefeitura de São Gonçalo para realizar o exame em duas unidades parceiras. Os exames serão realizados no mesmo dia do agendamento no Espaço Rosa e no Hospital Doutor Luiz Palmier, em São Gonçalo. Para realizar a mamografia, é preciso levar cópia de RG, CPF, carteira nacional de saúde (CNS) e comprovante de residência atualizado. Quem tiver pedido médico para o exame e mamografias antigas também deve apresentar (não é obrigatório). Mulheres com menos de 50 anos, mas com indicação para realizar o exame, também poderão ser atendidas.



Oftalmologia – Para realização dos exames de glaucoma e fundo de olho será necessário apresentar cópia de RG, CPF, CNS e comprovante de residência atualizado.



Vacinação – Quem ainda não se vacinou contra Covid-19 poderá aproveitar o evento para receber a imunização. Estarão disponíveis a segunda dose e dose de reforço para pessoas com 18 anos ou mais.



Parcerias – A ação é realizada por meio de uma parceria da Secretaria de Estado de Saúde com a Prefeitura de São Gonçalo, com promoção da Rádio Tupi. A Semana da Saúde conta ainda com o apoio da Drogaria Venancio, Hemorio, Medlevensohn, Águas do Rio, Café Evolutto, Chinezinho, Hospital dos Olhos de São Gonçalo e Grupo Rão.