Moradores do bairro Jardim Alcântara elogiaram o consultório dentário na Unidade de Saúde da Família Josyandra de Moura Mesquita. Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 10/03/2022 19:02

A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo, através da Subsecretaria de Odontologia, inaugurou nesta quinta-feira (10) um consultório dentário na Unidade de Saúde da Família Josyandra de Moura Mesquita, no Jardim Alcântara. A unidade funciona no CIEP 125 – Professor Paulo Roberto Macedo do Amaral. A entrega contou com a presença do prefeito Capitão Nelson; do secretário de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Douglas Ruas; do secretário de Saúde e Defesa Civil, Dr. Gleison Rocha; e do subsecretário de Saúde Bucal, Dr. Paulo Alberto do Nascimento.

O espaço realizará exames clínicos, profilaxia oral (limpeza), aplicação de flúor, restaurações, extrações dentárias e orientações sobre higiene bucal e encaminhamentos para as especialidades odontológicas, quando necessário.

O prefeito Capitão Nelson destacou a importância de cuidar também da saúde bucal.

“Esse espaço aqui é mais um para vocês, para a população. Tem que cuidar da saúde. E tratamento dentário muitas vezes é caro, nem todo mundo tem acesso. Aqui vocês terão exames e consultas”, disse.

Segundo a Prefeitura, com essa inauguração, a cidade passa a ter 126 consultórios odontológicos com 111 equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família, distribuídas em 50 bairros, além das seis equipes de saúde bucal na Atenção Primária. Além dos consultórios em unidades de saúde, há a previsão de instalação de consultórios odontológicos em três colégios municipais: Estephânia de Carvalho, Ernani Faria e Castello Branco.

Jucilene Muniz, de 36 anos, mãe de um aluno do CIEP, visitou a sala onde serão feitos os atendimentos e ficou impressionada com os equipamentos.

“Falaram que ia ter atendimento de dentista, mas eu não esperava que fosse assim. Tudo muito novinho, a sala bem equipada. E me falaram que haverá diversos atendimentos. Isso é ótimo! Eu já quero cuidar dos meus dentes aqui”, disse.