A Prefeitura, ao seguir os dados técnicos, liberou uso de máscaras em ambientes abertos.Divulgação site PMSG

Publicado 09/03/2022 21:41

Após reunião do Gabinete de Crise contra o Coronavírus realizada na tarde desta quarta-feira (9), a prefeitura de São Gonçalo decidiu que a utilização de máscaras está liberada em ambientes abertos. A decisão levou em conta os dados técnicos apresentados através do Plano Municipal de Contingência e Plano Municipal de Retomada das Atividades Econômicas da Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo, além do avanço do calendário de vacinação contra Covid-19.

Com o decreto Nº 094/2022 publicado nesta quarta-feira (9), fica desobrigada a utilização de máscaras faciais em vias públicas e ambientes abertos da cidade. Está mantida a obrigatoriedade da utilização de máscaras em ambientes fechados e repartições públicas municipais.

A Prefeitura esclarece que as medidas de flexibilização poderão ser revogadas em caso de avanço dos índices de contágio do coronavírus, que são diariamente monitorados pela Secretaria de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo.

O decreto entra em vigor nesta quarta-feira.