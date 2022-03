O Projeto São Gonçalo em Movimento realiza 1ª Copa São Gonçalo de Vôlei. - Divulgação PMSG

Publicado 07/03/2022 21:30

A 1ª Copa São Gonçalo de Vôlei reuniu atletas da cidade e de municípios vizinhos, no Ginásio Poliesportivo do 3BI, no bairro Venda da Cruz. A iniciativa da Fundação de Artes, Esporte e Lazer (Faesg) visa valorizar os atletas e despertar nos alunos do Projeto São Gonçalo em Movimento, que também participaram do evento, o interesse em praticar o esporte.

“O futebol é um esporte muito procurado no Projeto, mas nós também queremos valorizar o vôlei, que é uma modalidade olímpica com grandes resultados no Brasil. Nossa proposta é apresentar e dar a oportunidade às crianças e jovens conhecerem e praticarem diversas modalidades”, destacou a presidente da Faesg, Simone Monteiro.

Doze equipes participaram da Copa, sendo seis delas composta por alunos do Projeto São Gonçalo, que treinam na Praça do Rocha, e outros que fazem parte da Vila Olímpica, na Fazenda Colubandê, projeto da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de São Gonçalo. Outras seis equipes fazem parte da Liga de Voleibol do Estado do Rio de Janeiro, categoria adulto amador, que disputaram o título da Copa de Vôlei.

“O projeto é muito importante e foi muito bem desenvolvido, além de agregar muito para a comunidade, estou na torcida para que esse evento seja realizado sempre”, contou a aluna do projeto Ana Beatriz.

O ginásio recebeu equipes de São Gonçalo, Niterói, Itaboraí e Piabetá.

“Feliz de estar participando de uma competição na cidade. O vôlei estava sendo deixado de lado por aqui. Estamos felizes com essa Copa, e desejamos que seja a primeira de muitas”, comemorou Paulo, jogador da cidade.