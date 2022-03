O Centro de Lazer fica ao lado do Centro de Tradições Nordestinas. - Divulgação PMSG - Foto: Júlio Diniz

O Centro de Lazer fica ao lado do Centro de Tradições Nordestinas.Divulgação PMSG - Foto: Júlio Diniz

Publicado 04/03/2022 20:51

Com o objetivo de ampliar a qualidade de vida da população e estimular a prática esportiva na cidade, a Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Esporte e Lazer (Semel), mantém em funcionamento o Centro de Lazer de Neves, que conta com academia de ginástica, playground, área de convivência, pista de patinação e quadra esportiva.





O Centro de Lazer fica ao lado do Centro de Tradições Nordestinas e tem recebido cada vez mais pessoas. O casal Karen Caetano e Judson Oliveira, de 30 e 31 anos, respectivamente, aproveitam o local para levar a filha Giulia, de 4 anos, principalmente aos fins de semana para brincar no playground.





“Moramos em Neves e nos sentimos privilegiados de ter um local de lazer tão perto de casa. Aos fins de semana, muitas crianças brincam no Centro de Lazer, o que também estimula a socialização da nossa filha. Ela se diverte muito. Também pretendemos inscrevê-la nas aulas de esporte que são realizadas na quadra. Procuramos aproveitar ao máximo o local”, contou Karen.



Já a aposentada Janice Rodrigues, de 66 anos, utiliza o espaço para se exercitar.



“Aproveito a manhã para caminhar no entorno do Centro de Lazer e depois faço alguns exercícios na academia de ginástica. É ótimo, o local é seguro e muito bem cuidado”, disse a aposentada.



Segundo a Prefeitura, a Semel atua desde o início da gestão para ampliar o acesso às atividades esportivas e áreas de lazer no município. Ao longo dos meses, a Semel implementou 47 novas unidades para ofertar diferentes modalidades esportivas. Anteriormente, apenas cinco unidades funcionavam. Das 52 unidades disponíveis para a população, 21 promovem a inclusão social de crianças e jovens, sendo uma delas específica para atender pessoas com deficiências.





O Centro de Lazer de Neves funciona de terça a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos fins de semana de 8h às 17h, e fica na Rua José Augusto Pereira dos Santos, próximo ao Colégio Municipal Ernani Faria e à 73ª DP.