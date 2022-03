Os locais de testagem em São Gonçalo atendem por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 02/03/2022 17:01

A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil (Semsa) de São Gonçalo volta a realizar os testes para detectar o coronavírus em oito locais nesta quinta-feira (03). A Prefeitura ressaltou que a tenda montada na praça do Zé Garoto foi desativada pela baixa procura. "Assim, os exames voltaram a ser realizados no Centro de Triagem (CT), também no Zé Garoto", informou o poder público no texto.

A indicação do exame é para pessoas sintomáticas leves: febre, tosse e dores na garganta e corpo. Aqueles que tiverem sintomas mais graves, como falta de ar, devem procurar diretamente uma unidade de pronto atendimento.

Mesmo com a queda em todos os índices da doença na cidade, a Semsa orienta que a população deve manter as medidas sanitárias para evitar o contágio. Por isso, o gonçalense deve evitar aglomerações, respeitar o distanciamento de, pelo menos, um metro de outras pessoas – inclusive nos locais de testagem, lavar as mãos ou higienizar com álcool em gel e usar máscara.

Os locais de testagem em São Gonçalo atendem por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento. No entanto, alguns trabalham com distribuição de senhas e outros com distribuição de senhas uma hora antes do encerramento para quem já estiver na fila. Dependendo do número de pessoas à espera de atendimento, a distribuição de senhas poderá ser antecipada para que o expediente seja encerrado no horário previsto.

Locais dos exames, dias e horários:

Clínica Municipal Gonçalense Barro Vermelho: de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h;

Centro de Triagem, Zé Garoto, das 8h às 17h;

Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo: de segunda a sexta, das 8h às 17h, exclusivamente para gestantes;

Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, no Jardim Catarina: segundas, terças e quintas, das 8h às 12h, com distribuição de senhas;

Clínica da Criança (0 a 12 anos), segunda a sexta, das 8h às 17h, com distribuição de senhas;

Hospital Franciscano Nossa Senhora das Graças, Lagoinha, diariamente, das 8h às 17h, só para pessoas sintomáticas e com distribuição de 500 senhas;

PAM Coelho: segunda a sexta, das 8h às 17h;

PAM Alcântara: segunda a sexta, das 8h às 17h.

São Gonçalo oferece oito pontos de testagem de covid-19