A previsão é de que o espaço esteja totalmente pronto e entregue à população até o final de março.Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 28/02/2022 15:29

O Espaço Raul Veiga, que antes dividia o local entre pedestres e motoristas, está com as obras quase finalizadas e já mudou a dinâmica urbana do bairro. Agora, o lugar é dedicado aos vendedores ambulantes que foram cadastrados na Prefeitura e terão um espaço para vender suas mercadorias de forma ordenada. Serão 148 trabalhadores contemplados com as barracas doadas pela Prefeitura. A previsão é de que o espaço esteja totalmente pronto e entregue à população até o final de março.

O trecho onde as barracas estão enfileiradas recebeu 10 postes de iluminação, piso intertravado e reparos nas redes de águas pluviais. Desde novembro do ano passado, lâmpadas de LED foram instaladas no local proporcionando mais segurança para moradores, comerciantes e frequentadores.

O secretário de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Douglas Ruas, falou sobre o esforço que a equipe do prefeito Capitão Nelson está fazendo para levar melhorias para o bairro Alcântara, que é um grande centro comercial na cidade.

“Desde o começo, nós priorizamos montar uma equipe capacitada para cuidar do Alcântara, composta por arquitetos e engenheiros. Mas esse projeto do Espaço Raul Veiga foi idealizado e montado pelo prefeito Capitão Nelson. Ele passou o dia aqui e viu que esse local era o retrato da desordem do Alcântara. Um espaço público ocupado de forma desordenada com 14 pontos de linhas de ônibus, táxis e muito tumulto. Agora, o espaço é o retrato da integração do governo. Nós temos aqui a atuação das secretarias de Transporte, Ordem Pública e Desenvolvimento Urbano”, disse.

O bairro Alcântara vem recebendo, desde o início de 2021, uma série de ações de melhorias, com ordenamento urbano, reforço na fiscalização de trânsito, ações de limpeza e desobstrução das vias para melhorar a circulação de pedestres.

Cerca de mil caixotes já foram retirados da Rua Raul Veiga e a Secretaria de Ordem Pública, através da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas, informa que, após a colocação de todas as barracas, irá reforçar as ações para que os vendedores não coloquem lixo nas calçadas.

Em janeiro deste ano, um bicicletário já foi instalado no espaço público, contendo oito vagas, onde a população gonçalense poderá guardar as bicicletas enquanto faz suas compras no calçadão.